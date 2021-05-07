جودو الإمارات يحرز برونزية بطولة كازان جراند سلام بروسيا

المصدر: وام

توج لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة كازان جراند سلام الروسية للجودو التي اختتمت مساء أمس.

وحقق اللاعب فيكتور سكرتوف 4 انتصارات قوية في اليوم الثاني من نزالات المجموعة الحديدية التي ضمت 44 لاعبا من أبرز المصنفين المتأهلين لدورة طوكيو 2021 ، وكان أبرزهم المصنف الأول في تلك المجموعة اللاعب الإسرائيلي طوهار بوطبول الذي تعرض للخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام لاعبنا فيكتور بعد مباراة قوية أظهرت تطور مستوى فيكتور بالرغم من ترشيحات خبراء اللعبة لصالح بوطبول، ليضيف بذلك بطل الامارات البرونزية الثانية لنفسه وللإمارات بعد فوزه أخيرا بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى بمدينة بيشكيك بقرغيزستان.

ويأتي التتويج البرونزي بعد سلسلة انتصارات بدأت بلقاء الدور الثاني بعد ان تخطى مباريات مرحلة الدور التمهيدي بفوزه على اللاعب الأوكراني خومولا ارتيم، ثم الكازاخستاني شمشيف دينار وفي الدور قبل النهائي على الروماني رايكو اكسندرو.

وتوج بالمركزين الأول الذهبي والثاني لذلك الوزن المنتخب الروسي عن طريق محمد بك مخمد بيكوف الذي هزم مواطنة أيوب خزالييف في ختام مباريات المجموعة.

وبتلك البرونزية احتل جودو الامارات المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والمركز ال 19 على مستوى الترتيب العام للبطولة التي ضمت 79 دولة من بينها 10 دول عربية، بينما تقدم المنتخب الروسي لصدارة الترتيب العام قبل ختام البطولة برصيد 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ثم تلاه منتخب اليابان بذهبيتين، وفرنسا وبولندا والمحر وحورجيا في المركز الثالث برصيد ذهبية واحده.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على تهنئة بعثة منتخبنا للجودو المشارك قبل مغادرة صالة البطولة، مثمنا جهود اللاعب المتطور فيكتور الذي حقق عده انتصارات متتالية خلال ساعات معدودة، مما يبشر بتحقيق نتائج إيجابية خلال دورة طوكيو الأولمبية 2021، والتي تسبقها بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل.

وقال: "تابعنا باهتمام بطولة كازان جراند سلام الروسية للجودو التي سخر لها الاتحاد الروسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي كافة متطلبات النجاح وذلك قبل بطولة العالم في بودابست ودورة طوكيو التي يتطلع لها منتخبنا الذي أكد تصاعد رسمه البياني".

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