«الإمارات للدراجات» يضم الألماني غروس لثلاث سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن فريق الإمارات انضمام الألماني فيلكس غروس إلى صفوفه بموجب عقد لثلاث سنوات،ويبلغ غروس من العمر 22 عاماً، وكان يخوض السباقات القارية في فئتي الناشئين وتحت 23 عاماً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات في عام 2020.

حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة المطاردة الفردية وبطولة السباقات ضد الزمن لكيلومتر واحد، فضلاً عن فوزه بالميدالية البرونزية في سباقات المطاردة لفرق الرجال ضمن البطولة الأوروبية تحت 23 عاماً في فيورينزولا داردا في إيطاليا.

وعبر فيلكس غروس عن سعادته بفرصة الانضمام إلى فريق الإمارات الرائع وقال :هذه الخطوة كانت حلماً صعب المنال،أشعر بأنني انضممت إلى الفريق المثالي، وأتطلع إلى لحظة ارتداء قميص فريق الإمارات في مسابقات العام المقبل.

وأضاف: كان أول تواصل بيني وبين الفريق بعد فوزي في سباق فيورينزولا في إيطاليا، حيث عرض عليّ المشاركة في المعسكر التدريبي في أبوظبي في يناير، وبعد العديد من الاختبارات والمحادثات، تحقق الأمل الذي كنت أتطلع إليه، وانضممت إلى الفريق، وسأتمكن من المشاركة في سباقات الجولة العالمية، وآمل أن أتمكن من الاستفادة من خبرتي في سباقات المضمار خلال مشاركتي في سباقات الطرق مع فريق الإمارات،وسينصب تركيزي في البداية على دعم الاتحاد الألماني للدراجات من خلال مشاركتي في الألعاب الأولمبية.

وقال يوكسان ماتين فيرنانديز، مدير فريق الإمارات: فيلكس دراج شاب وموهوب من أبرز الدراجين الشباب في فئته، ونأمل أن نتمكن من مساعدته في الانتقال إلى سباقات الطرق، حظينا بفرصة التعرف عليه من خلال المعسكر التدريبي بداية الموسم في أبوظبي، وقد تمكن من إبهارنا بأدائه وسلوكه المتميز. ونحن على ثقة من إمكاناته وقدراته، وسعداء بانضمامه إلينا نهاية العام بعد عودته من الألعاب الأولمبية.

وسينضم الألماني إلى الفريق في وقت لاحق من عام 2021، وذلك بعد استكمال مشاركته في الألعاب الأولمبية ممثلاً لبلده ألمانيا.

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