شراكة حلبة مرسى ياس وبيريللي للإطارات إلى 2023

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت حلبة مرسى ياس تمديد شراكتها مع بيريللي، أحد أهم صانعي الإطارات عالميًا حتى 2023، وانطلقت الشراكة في عام 2017، وحققت خلال 4 سنوات إنجازات رائعة في موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا1 في أبوظبي.

وتعد بيريللي للإطارات شريك الإطارات الرسمي لحلبة ياس، والراعي الرسمي لفعاليتي أيام القيادة في ياس اللتين تتيحان لهواة القيادة الانطلاق بسيارتهم أو دراجتهم النارية الخاصة على مسار حلبة مرسى ياس، كما أنها الراعي الرسمي لتحدي منطقة الصيانة لفعاليات روح الفريق، والتي يتعاون فيها المشاركون في محاكاة لتوقف سيارة السباق في منطقة الصيانة واستبدال الإطارات خلال أسرع وقت ممكن.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: سعداء بالإعلان عن تمديد الشراكة التي تجمعنا مع شركة بيريللي للإطارات، وتواصل هذه الشراكة، منذ انطلاقها في عام 2017، مسيرة النجاح محققة الفائدة لجميع الأطراف المعنية.

وقال ألبريكو أفوجادرو، مدير عام بيريللي الشرق الأوسط: أكدت الإمارات مكانتها الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لرياضة السباقات عن طريق تطوير مرافق ووجهات عالمية المستوى مثل حلبة مرسى ياس وإطلاق تجارب رائدة موجهة لعشاق السيارات ورياضات المحركات.

وفي بيريللي، فإننا نقدر هذه المنصات وأهميتها، ونعمل على مشاركة خبرتنا الطويلة في مجال رياضة السباقات واعتماد هذه الخبرات في تطوير فعاليات وتجارب قيادة حماسية توفر المتعة والتشويق للجمهور ضمن أجواء آمنة.

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