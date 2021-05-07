«أبوظبي تي 10» للكريكت تحتفي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للكريكت وشركة «تن سبورتس مانجمنت» عن انطلاق النسخة الخامسة من بطولة«أبوظبي تي 10» للكريكت في الفترة ما بين 18 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، باستاد زايد للكريكت، خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

وتضم البطولة مواجهات من فئة 10 جولات لكل فريق، وتضم 8 فرق وأكد شاجي أول مولك، رئيس مجلس إدارة شركة «تن سبورتس مانجمنت»: فخره بتنظيم نسخة أخرى من البطولة التي انطلقت في 2017، وشهدت وقتها مشاركة 4 فرق فقط، لتصبح فيما بعد واحدة من أهم البطولات على أجندة الفعاليات العالمية لرياضة الكريكت،وتحظى بعد ذلك بإقبال جماهيري كبير، وقال:

نسعد بمشاركة أفضل لاعبي الكريكت في العالم في الحدث العالمي، وسنعمل بالتعاون مع نادي أبوظبي للكريكت على استضافة نسخة أخرى من هذه البطولة .

ويسعى نادي أبوظبي للكريكت، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بما فيها مجلس أبوظبي الرياضي، إلى مواصلة تحقيق النمو لسلسلة بطولات أبوظبي «تي 10» للكريكت، الأمر الذي انعكس على تبوئها مكانة مرموقة على أجندة الفعاليات الخاصة برياضة الكريكت، خاصة خلال استضافة النادي لموسم 2021 للكريكت في أبوظبي رغم تحديات «جائحة كوفيد 19»، وتميز الموسم بكفاءة تنظيمية عالية والتزام بالإجراءات الوقائية، كما حققت 63.9 مليون مشاهدة تلفزيونية.

وكانت البطولة انطلقت في العام 2017 وحصلت على اعتراف دولي من المجلس الدولي للكريت ومجلس الإمارات للكريكت، بعد أن حظيت بإقبال جماهيري عالمي.

وقال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت:نسعى من خلال استضافة الحدث إلى تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الكريكت، خاصة بعد تحقيق البطولة في الموسم الرابع إقبالاً جماهيرياً عالياً تخطى 144 مليون مشجع، مع أكثر من 800 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، واستقطاب المزيد من نخبة اللاعبين العالميين وغيرهم من الكفاءات الشابة.

نمو

ورحب مجلس الإمارات للكريكت بالنسخة الخامسة من البطولة التي تتميز بزمن أطول للمباريات، وقال مُبشر عثماني، الأمين العام للمجلس: نفخر بمواكبة مجلس الإمارات للكريكت النمو الملحوظ الذي حققته بطولة«أبوظبي تي 10»للكريكت خلال المواسم الأربعة الماضية، حيث لاقت إقبالاً كبيراً ومستمراً من قبل نخبة اللاعبين الدوليين وجماهير الرياضة على مستوى العالم، ونحن على ثقة بأن البطولة ستواصل تسجيلها نجاحاً أخر يضاف إلى سجلها واستقطاب المزيد من المشجعين على مستوى العالم».

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