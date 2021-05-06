" التحكيم الرياضي" ينظم دورة تثقيفية للجهات الرياضية للتعريف بمهامه واختصاصاته

المصدر: وام

نظم " مركز الإمارات للتحكيم الرياضي " أمس دورة تعريفية وتثقيفية لممثلي الاتحادات الرياضية والجهات الرياضية والقانونية، باستخدام تقنية الاتصال المرئي بحضور 100 مشارك.

و ألقى ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز كلمة أكد خلالها ضرورة الإطلاع على جميع الجوانب القانونية الخاصة بعمل التحكيم الرياضي، باعتباره أهم القنوات القانونية التي تحقق العدالة والشفافية في القطاع الرياضي، من خلال ما يتم إصداره من أحكام وما يتم اتخاذه من قرارات.

و تحدث أحمد الظاهري عضو مجلس إدارة المركز وقدم شرحا تفصيليا لمهام المركز واختصاصاته.. في حين استعرض معتز عفيفي المستشار القانوني للمركز النظام الأساسي للمركز و القواعد الإجرائية الخاصة بعمله وتم فتح المجال للاستفسارات من قبل الحضور ما أثرى الدورة بالعديد من المعلومات المنوعة.

و تسلم المشاركون في نهاية الدورة شهادة حضور إلكترونية تقديرا لحرصهم واهتمامهم بحضور تلك المناسبة العلمية والإستفادة من جوانبها المختلفة.

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