10 آلاف مشارك في «رياضة قبل الإفطار» بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

اختتم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح كبير وتفاعل مميز فعاليته «رياضة قبل الإفطار»، خلال شهر رمضان، والتي تم تنظيمها للعام السادس على التوالي، بالتعاون مع أندية الإمارة، وبلغ عدد المشاركين 10 آلاف شخص من مختلف فئات المجتمع، ومختلف الأعمار والجنسيات من كلا الجنسين، وفي 11 موقعاً مختلفاً، بمشاركة 8 أندية، إضافة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأثنى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز الفعالية هذا العام وتحقيقها نجاحات ومشاركات مميزة لأندية الإمارة الباسمة، ومختلف فئات المجتمع، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وقال: سعداء بما تحقق في هذه الفعالية، التي درج المجلس على إقامتها منذ ست سنوات، وفي العام الحالي أيضاً لم تمنع جائحة «كورونا» من إتاحة الفرصة لممارسي الرياضة من المشاركة.

وأكد ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس أن الفعالية حققت الهدف المنشود منها، وهو المساهمة في ممارسة الرياضة في جميع الأوقات خصوصاً خلال شهر رمضان على مدى ساعة قبل الإفطار من الساعة الخامسة إلى السادسة مساء، بمشاركة أندية دبا الحصن والذيد وخورفكان ومليحة والمدام واتحاد كلباء والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات، بالإضافة إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وذلك في 11 موقعاً تضمنت مسرح المجاز ومحمية واسط وكورنيش الشارقة بإشراف مجلس الشارقة الرياضي وبقية المواقع، وهي حديقة المدام العامة وحديقة كشيشة ومنتزه الشارقة الوطني وممشى الشارقة وكورنيش خورفكان، وفي مدينة كلباء بالشاطئ وحدائق السدرة والساف ومنتزه البحيرة، وجزيرة دبا الحصن وشيص ووادي الحلو ونحوة، فيما شارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة افتراضياً.

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