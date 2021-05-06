أبطال الإرادة يستعدون في دبي لـ«ألعاب طوكيو»

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تابع منتخبنا الوطني لألعاب القوى (أبطال الإرادة) تحضيراته، أمس، بنادي دبي لأصحاب الهمم، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها دورة الألعاب البارالمبية طوكيو2021، والتي يتطلع من خلالها أبطال منتخبنا لرفع علم الإمارات عالياً بتحقيق الانتصارات.

فحوصات

وخضع اللاعبون، أمس، إلى الفحوصات الطبية، تمهيداً لإجراء الاختبارات البدنية والفنية، للوقوف على مستويات اللاعبين، وبعدها يواصل لاعبو فريق الميدان تحضيراتهم على ملاعب أنديتهم حتى 16 الجاري موعد معسكر بولندا، في حين سيغادر فريق المضمار إلى سويسرا 9 الجاري، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى (نوتويل)، وبطولة اربون، للحصول على أرقام تأهيلية، وتحسين المستوى قبل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

تقييم

وتقرر أن يخضع اللاعبون اليوم للتقييم الإجمالي، واختبار استحقاق الانضمام للمنتخب، للوقوف على مكاسب المعسكر، الذي أقيم في العين، ومتابعة الجوانب البدنية والفنية للاعبين، من أجل اعتماد الأرقام، التي تحصلوا عليها محلياً، وإعادة تصنيفهم وترتيبهم حسب الأرقام بناء على نتائجهم، في حين سيختتم المعسكر المقام بالعين 8 الجاري، على أن يغادر الفريق إلى سويسرا، ويعود بقية اللاعبين إلى أنديتهم لمتابعة التدريبات، وسيغادر (فريق الميدان) إلى بولندا لإقامة معسكر إعدادي بداية من 16الجاري إلى 10 من يونيو، ويتخلل المعسكر المشاركة في بطولة ودية من 21 - 23 الجاري.

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