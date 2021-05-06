سعود المعلا: مرسوم تنظيم «الشارقة للشطرنج» يدعم مكانته العالمية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

رفع الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إصدار المرسوم الخاص بتنظيم العمل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وأوضح أن المرسوم يحفظ للنادي حقوقه القانونية وينظم الأسس الإدارية ويدعم من مكانته محلياً وقارياً وعالمياً، حيث أثبت أبناء الشارقة تواجدهم على الخريطة الدولية بتحقيقهم إنجازات شطرنجية تحسب لدولة الإمارات وللشارقة وبعد أن عمل النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على نشر اللعبة على مستوى الإمارة، واعتماد بعض الأندية الرياضية لعبة الشطرنج كلعبة فردية فيها ما أسهم في إثراء الساحة الشطرنجية وبروز جيل جديد من اللاعبين الواعدين، وأصبحت الشارقة تزخر بالمواهب والكفاءات في كافة الرياضات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بشكل عام وفي لعبة الشطرنج بشكل خاص.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن المرسوم يعتبر امتداداً لأمر سموه الكريم عام 1979 عندما وجه بتأسيس النادي وافتتاحه رسمياً لممارسة النشاط لخدمة ورعاية أبناء الشارقة من كافة الفئات السنية، ما يؤكد حرص سموه على توفير كل ما من شأنه أن يفيد الشباب والرياضة والثقافة ورعاية الأبناء في كافة مناطق إمارة الشارقة والتي سعت إدارة النادي إلى ترجمة هذه التوجيهات لتصبح الشارقة منارة شطرنجية.

وتقدم رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لدعمهما مسيرة النادي ولاعبيه من أجل تحقيق الإنجازات والنتائج المشرفة، ومثمناً تعاون مجلس الشارقة الرياضي لدعم برامج وخطط النشاط في النادي.

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