"الإمارات للدراجات" يتعاقد مع الألماني فيليكس جروس 3 سنوات

المصدر: وام

أعلن فريق الإمارات عن انضمام الألماني فيلكس جروس إلى صفوفه بموجب عقد لثلاث سنوات.

ويبلغ جروس من العمر 22 عاماً، وكان يخوض السباقات القارية في فئتي الناشئين وتحت 23 عاماً، وتمكن من تحقيق عدد من الإنجازات في عام 2020، حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة المطاردة الفردية وبطولة السباقات ضد الزمن لكيلومتر واحد، فضلاً عن فوزه بالميدالية البرونزية في سباقات المطاردة لفرق الرجال ضمن البطولة الأوروبية تحت 23 عاماً في فيورينزولا داردا في إيطاليا.

وتعليقاً على انضمامه إلى الفريق، يقول فيلكس جروس: "أنا سعيد جداً بهذه الفرصة.. كان انضمامي إلى فريق رائع مثل فريق الإمارات حلماً صعب المنال. أنا أخوض سباقات المضمار منذ سنوات، وأعتقد أنني سأقدم أداء متميزاً في سباقات الطرق، لذا أشعر بأنني انضممت إلى الفريق المثالي، وأتطلع إلى ارتداء قميص فريق الإمارات في مسابقات العام المقبل. كان أول تواصل بيني وبين الفريق بعد فوزي في سباق فيورينزولا في إيطاليا، حيث عرض عليّ المشاركة في المعسكر التدريبي في أبوظبي في يناير. وبعد العديد من الاختبارات والمحادثات، تحقق الأمل الذي كنت أتطلع إليه.. انضممت إلى الفريق، وسأتمكن من المشاركة في سباقات الجولة العالمية. أتطلع الآن إلى انطلاق رحلة التعلم والحماس هذه، وآمل أن أتمكن من الاستفادة من خبرتي في سباقات المضمار خلال مشاركتي في سباقات الطرق مع فريق الإمارات.

سينصب تركيزي في البداية على دعم الاتحاد الألماني للدراجات من خلال مشاركتي في الألعاب الأولمبية".

من جانبه، قال يوكسان ماتين فيرنانديز، مدير فريق الإمارات: " فيلكس دراجاً شاباً وموهوباً من أبرز الدراجين الشباب في فئته، ونأمل أن نتمكن من مساعدته في الانتقال إلى سباقات الطرق. حظينا بفرصة التعرف عليه من خلال المعسكر التدريبي بداية الموسم في أبوظبي، وقد تمكن من إبهارنا بأدائه وسلوكه المتميز. ونحن على ثقة من إمكاناته وقدراته، وسعداء بانضمامه إلينا نهاية العام بعد عودته من الألعاب الأولمبية".

وسينضم الألماني إلى الفريق في وقت لاحق من عام 2021، وذلك بعد استكمال مشاركته في الألعاب الأولمبية ممثلاً لبلده ألمانيا.

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