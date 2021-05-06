البادل تنس تلامس رمال صحراء فلج المعلا

المصدر: فلج المعلا - علي الظاهري

انتشرت رياضة البادل تنس بصورة كبيرة في مختلف أنحاء الدولة خلال الفترة الأخيرة، وسجلت اللعبة حضورها القوي بين أوساط الشباب لتعانق كرة البادل التنس الجبال وتلامس رمال الصحراء بعد وصولها إلى العديد من المناطق، منها فلج المعلا في إمارة أم القيوين، التي دشنت هذا العام أول ملعب للبادل تنس ليصبح وجهة رياضية مثالية لأبناء المنطقة لممارسة اللعبة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقال أحمد الكتبي، مؤسس المشروع، إنه حرص على إنشاء ملعب للبادل تنس بعد أن شهدت اللعبة انتشاراً منقطع النظير في الآونة الأخيرة.

وأشار الكتبي إلى أنه قبل أكثر من عامين، أسس مشروع ملعب «رويال 4 سوكر» لكرة القدم ولاحظ هذا العام أن رياضة البادل تنس باتت تتفوق في المنطقة على اللعبة الشعبية الأولى، موضحاً أن الهدف الأول هو استثمار المواهب والطاقات في ما يشغل وقتهم.

ويعتبر «رويال 4 سوكر» واحداً من المشاريع الرياضية التي تحمل علامة «بمجهود الشباب» إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب لتوظيف مهارات ومواهب الشباب في العمل على مختلف المشاريع الوطنية، حيث تعتبر علامة عطاء، وشغف، وحماس لخدمة الوطن، ويسعى لتحقيق أهداف مجتمعية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم أبناء المنطقة.

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