مطالب بإكمال دوري الكريكيت الهندي في الإمارات

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

طالب عدد من نجوم الدوري الهندي الممتاز للكريكيت باستئناف مباريات الدوري الحالي في الإمارات، كما حدث في مباريات الموسم الماضي، وذلك بعدما تم إيقاف المسابقة هذا الموسم بسبب تصاعد حالات كورونا في الهند.

ومن النجوم الذين طالبوا بنقل البطولة إلى الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري، اللاعب السابق ناصر حسين، بقوله: «كان يجب أن يتم عقد البطولة مرة أخرى في الإمارات».

ونشرت صحيفة «الديلي ميل»، تقريراً أشارت من خلاله إلى أن الإمارات هي الوجهة الأكثر احتمالا لاستضافة باقي مباريات هذا الموسم، فيما سبق وكشفت صحيفة «سبورت ميل» الشهر الماضي، أن الإمارات، الدولة القادرة على استضافة كأس العالم للكريكيت.

وسجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة جديدة في يوم واحد، وأعلى عدد وفيات يومية عند 3689 وفاة.

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