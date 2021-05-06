فيكتور يبدأ مشوار «كازان غراند سلام» اليوم

المصدر: (كازان - البيان الرياضي)

تشهد بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو بعد ظهر اليوم المباراة الأولى للاعب منتخبنا للجودو فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو التي أقيمت أخيراً، في مدينة بيشكيك في قرغيزستان، وذلك حينما يقابل الفائز من مباراة الأردني يونس عيال سلمان والأوكراني خومولا ارتيم بعد أصبح عدد المشاركين في تلك الفئة 44 لاعباً بدلاً من 45 لاعباً بعد انسحاب لاعب بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة.وقد تلقت البعثة أول من أمس بمقر إقامتها في عاصمة الرياضة الروسية كازان اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو للاطمئنان على صحتهم والاستعداد الجيد لخوض المباراة الافتتاحية في البطولة التي تضم 408 لاعبين ولاعبات من 79 دولة من بينها 10 دول عربية، وقد عبّر اللاعب فيكتور والمدرب الجديد بأكال عن سعادتهما بهذا الاتصال الذي سيكون حافزاً لهما في البطولة والبطولات المقبلة.

ويشارك بجانب لاعبنا فيكتور في منافسات وزن تحت 73 كجم، 3 لاعبين عرب من السعودية ومصر والأردن ويتقدمهم فيكتور في ترتيب التصنيف العام على مستوى البطولة والعالم، والذي تأتي مشاركته ضمن برنامج الإعداد والاستعداد لبطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست 6 يونيو المقبل.

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