مجلس دبي الرياضي يبحث الاستعدادات لتنظيم بطولة آسيا للملاكمة

المصدر: وام

بحث سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة الاستعدادات لاستضافة بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات التي ينظمها اتحاد الإمارات للملاكمة بدعم مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو الجاري في فندق ميريديان بدبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي الاطلاع على الاستعدادات النهائية بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات الملاكمة، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعمر الكندي مدير البطولة، وتم التأكيد على موعد وصول الفرق وعلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لتكون البطولة بمستوى ما هو معروف عن دولة الإمارات العربية المتحدة من حسن تنظيم.

ويشارك في البطولة ملاكمون وملاكمات من 25 دولة وهي: أفغانستان، البحرين، اندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرقيستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، قطر، سيريلانكا، سوريا، تايلاند، طاجكستان، تركمنستان، أوزبكستان، واليمن بالإضافة الى الامارات العربية المتحدة.

وتعد هذه البطولة الأقوى على مستوى العالم لما تتضمنه من مشاركة أقوى اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021،.

وعبرا أمين عام مجلس دبي الرياضي ورئيس الاتحاد الآسيوي عن الرضى بمستوى الاستعدادات لتنظيم البطولة الأهم في القارة الآسيوية رغم تولي دولة الإمارات تنظيم البطولة في وقت قصير بعد اعتذار الهند عن الاستضافة نتيجة ما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة كوفيد 19حيث أكدت دولة الإمارات دائمًا على قدرتها لتنظيم الأحداث والبطولات الرياضية وغير الرياضية بكفاءة نتيجة توفر الكوادر الوطنية ذات الخبرة التنظيمية الكبيرة وجميع مستلزمات النجاح من منشآت سياحية وفندقية ورياضة ونجاح الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة في تسهيل تنظيم أي حدث بأمان وانسيابية تامين.

وأكد حارب على أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية والقارية والدولية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقًا من دعم ورعاية القيادة الرشيدة في القطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها.

وقدم أنس العتيبة شكره وتقديره لمجلس دبي الرياضي على الدور القيادي الذي يقوم به المجلس لدعم نشر ممارسة الرياضة وتطويرها واستضافة الأحداث والبطولات الكبرى التي يكون لها إرث مهم وأثر كبير على ممارسي هذه الرياضة في الدولة ورفع مستواها الفني محليًا وقاريًا ودوليًا، كما أكد أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي وضعها مجلس دبي الرياضي لمختلف الرياضات حيث سيتم إجراء فحص كوفيد 19 كل يومين لكامل الوفود المشاركة في البطولة من لاعبين ومدربين وإداريين وفنيين وحكام.

واصطحب سعيد حارب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي حيث تعرف الضيف على طبيعة العمل والأقسام الإدارية والخدمات التي يتم تقديمها في مقره بحي دبي للتصميم.

وزار أنس العتيبة مقر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تعد أكبر وأهما لجوائز من حيث عدد فئاتها وقيمة جوائزها، واستمع إلى شرح حول عمل الجائزة وفئاتها والاستعدادات للدورة الحادية عشرة منها التي يتواصل الترشح لها حتى يوم 15 سبتمبر المقبل وسيتم تكريم الفائزين فيها خلال شهر يناير 2022.

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