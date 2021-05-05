رعاة «مهرجان دلما للمحامل الشراعية».. شركاء النجاح

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

يعد رعاة سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع من الشركاء الرئيسيين للنجاح الذي يحققه الحدث التاريخي منذ خروجه إلى النور قبل أربع سنوات، لا سيما وأنهم يلعبون دوراً هاماً في توفير متطلبات النجاح بالشراكات المتميزة مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ومن أبرز الرعاة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وجمعية دلما التعاونية اللذان يتواجدان في قلب الحدث منذ النسخة الأولى.

فخر

وقال غنام المزروعي، مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك: تفخر أدنوك بتقديم الرعاية لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية، والذي يجسد فعالية تراثية بحرية لأبناء الإمارات للاحتفاء بتراثهم الوطني الأصيل ومسيرته التاريخية الحافلة بالمنجزات الكبيرة.

وأضاف: انطلاقاً من دورها المحوري في دعم خطط الدولة الرامية لتطوير الرياضات التراثية والنهوض بها تولي أدنوك اهتماماً كبيراً بالمحافظة على الموروثات الوطنية للدولة وثقافتها وهويتها الحضارية، وتحرص على دعم الفعاليات التي تعرف الأجيال القادمة بإرث الآباء والأجداد وتعزز فخرهم بتاريخ دولتهم وثقافة مجتمعهم، بما يشكل مصدر إلهام وتحفيز لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في استمرار مسيرة النمو والتطور التي تعيشها دولة الإمارات.

رعاية

كما أكد حمد محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة جمعية دلما التعاونية، أن التواجد في هذا المحفل الرياضي التراثي الكبير واجب وطني تقوم به الجمعية بهدف المشاركة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.وقال: شرف كبير أن نكون شركاء لهذا النجاح الكبير وهذه الاحتفالية الرائعة التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، موجهاً الشكر إلى سموه على الدعم والمتابعة، ومؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة المهرجان.

وتابع: بكل تأكيد نتعلم الوفاء من قيادتنا الرشيدة، ونحن في جمعية دلما التعاونية نهدف من خلال هذه الرعاية إلى الوفاء لآبائنا وأجدادنا ووطننا من خلال الحفاظ على تراثه البحري الرائع الذي يعد إرثاً عظيماً وكنزاً كبيراً لما يمتلكه من تاريخ كبير وذكريات لا يمكن إلا أن تكون جزءاً لا يتجزأ من تاريخ هذا الوطن الغالي.

في حين، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى الرعاة وشركاء النادي، مؤكداً أنهم يقومون بدور وطني كبير ويلعبون دوراً هاماً في النجاح الذي يتحقق على أرض الواقع.

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