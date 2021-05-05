اتحاد الطائرة يكشف عن أجندة الموسم الجديد

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، عن برنامج مسابقات الموسم المقبل 2021 ـــــــــ 2022، في سابقة فريدة من عمل الاتحادات الرياضية، خاصة وأن موسم

2020 ــــ 2021، انتهى منذ أسابيع قليلة، بتتويج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة للطائرة.

وينطلق الموسم المقبل يوم 10 سبتمبر 2021، بمباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، والدوري العام للرجال يوم 12 نوفمبر المقبل، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للطائرة خلال أبريل 2022.

بينما تنطلق مسابقات الشباب يوم 7 أكتوبر 2021، والأشبال (ب) والأشبال (أ) والناشئين أيام 9 و10 و11 سبتمبر 2021 بالترتيب، ومهرجان الصغار تحت 10 سنوات، ومسابقات السيدات في أكتوبر 2021، ومسابقات الشابات في فبراير 2022.

وقام اتحاد الكرة الطائرة، بتوزيع شروط المشاركة في البطولات، وأشار إلى أنه ستتم مراعاة ظروف «كوفيد 19»، والتنسيق مع الجهات المعنية في إقامة المباريات، وسط الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز