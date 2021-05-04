بطولة الشطرنج للمؤسسات الحكومية بالشارقة تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة التاسعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والتي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 54 لاعباً يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة أن ما حققته البطولة من نجاحات في النسخ السابقة عملت على جذب العديد من اللاعبين من كافة المؤسسات الحكومية بالإمارة مشيراً إلى أن البطولة في نسختها التاسعة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة ووجه بن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

من جانب آخر، أكد رجائي نعمان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن مجلس إدارة نادي الشطرنج يسعى لنشر اللعبة من خلال تنظيم واستضافة المنافسات المختلفة مؤكداً أن البطولة فرصة جيدة لموظفي الشارقة لجذبهم إلى اللعبة.

مشيراً أنه سوف يتم تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للشطرنج بما فيها لمس القطع واستخدام ساعة الشطرنج والالتزام بالقواعد الأساسية للتنافس واحتساب النظام التراكمي في حالة التعادل.

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