7 ألقاب للشارقة من أصل 8 بطولات في اليد والسلة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

أهدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إنجازات فرق الألعاب الجماعية في موسم 2020/2021 والتي حصدها أبناء الشارقة، إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه، والشكر موصول لقيادة الشارقة والقائمين على الرياضة فيها لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأبنائهم في نادي الشارقة.

وجاءت المحصلة الفوز بـ7 ألقاب من أصل 8 بطولات متاحة وهي ثلاثية كرة اليد «الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الإمارات»، وبطولتا فريق شباب اليد «الدوري وكأس الإمارات»، وحصد رجال كرة السلة «كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة»، إضافة إلى دوري رجال كرة السلة الموسم الماضي.

مكتسبات

وأوضح الحصان، أن الألعاب الجماعية بالنادي أمام تحدٍّ كبير للحفاظ على المكتسبات، وتكرار الإنجازات، فالوصول للقمة صعب، والحفاظ عليها أصعب، إلا أن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة الشارقة على أعلى المستويات ومجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة النادي برئاسة علي سالم المدفع، يضعنا أمام خيار الفوز والتتويج في كل المناسبات، والشكر موصول إلى جميع الفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالإدارة، ولكل من ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية بعد موسم شاق، ولجميع إدارات نادي الشارقة الرياضي التخصصية لدورها في توفير الأجواء في هذا الموسم الاستثنائي وسط إجراءات احترازية وبروتوكول صحي، ولجمهور الملك، والى اتحادي السلة واليد على التنظيم الرائع رغم تحديات الجائحة ولوسائل الإعلام الشركاء الرئيسين في النجاحات.

أهداف

وعن المستقبل قال رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، إن خطتنا الاستراتيجية الحالية والمستقبلية قائمة على توفير كل متطلبات النجاح لجميع الفرق الرياضية والحرص على الاستقرار الإداري والفني في اختيارات الأجهزة وتجديد عقود اللاعبين، والتخطيط للموسم حسب الاحتياجات ووفقاً لرُزنامة المسابقات، مؤكداً أن الاهتمام بالمراحل السنية أولوية بالنسبة لنا، لأنها مستقبل النادي، ونركز فيها على توسيع القاعدة واكتشاف المواهب وصقلها.

مشاركات

وأشار الحصان، إلى أن أهدافنا المستقبلية تتجاوز المحلية، ونعمل بمنهج احترافي في التخطيط لفرقنا الرياضية ونطمح إلى تحقيق بطولات خليجية وعربية والمنافسة الآسيوية، وقد كنا حريصين على المشاركات الخارجية بدليل فوزنا ببطولة الأندية الخليجية لكرة السلة مرتين متتاليتين 2018 و2019، وفي آخر 3 نسخ من بطولة آسيا لكرة اليد وإحرازنا الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين، ولكنا اعتذرنا عن المشاركة هذا الموسم بسبب تغيير موعد البطولة أكثر من مرة من قبل الاتحاد الآسيوي، ما نتج عنه إرباك في رُزنامة تحضيراتنا وفي تعاقداتنا لخوض البطولة، وسنحرص على المشاركة في الموسم المقبل.

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