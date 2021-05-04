ختام ناجح لـ«تثقيفية» مدربي اليد في أبوظبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اختتمت بنجاح كبير الندوة التثقيفية لمدربي كرة اليد بجميع فئاتها، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة اليد في يومي الأحد والإثنين الماضيين عن بعد، والتي قدمها المحاضر والمدرب الوطني سعيد غريب الشامسي عضو لجنة المدربين في اتحاد الإمارات لليد، وجاءت الدورة استكمالاً لمحاور دورة «المهارات الأساسية وإدارة العلاقات التفاعلية في تدريب المراحل السنية» لكرة اليد والتي أقيمت أواخر مارس الماضي.

وأعرب فيصل حسين الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المدربين في الاتحاد عن شكره لجميع المدربين المشاركين لحرصهم على الحضور والتفاعل الكبير في الندوة ما يؤكد حرصهم على الاستفادة من مضمون الندوة لتطوير قدراتهم الفنية بزيادة خبراتهم السابقة.

وأشار الطواش إلى أن لجنة المدربين بصدد الإعداد لمزيد من الدورات وورش العمل التدريبية في الفترة المقبلة رغم انتهاء الموسم.

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