"اليد" يرفض احتجاج الجزيرة على إشكالية ساعة توقيت نهائي كأس الرئيس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد عبد السلام ربيع المحيربي، نائب رئيس اتحاد اليد، أن لجنة المسابقات في الاتحاد وخلال اجتماعه الليلة قد رفضت قبول احتجاج مادي الجزيرة على توقيت ساعة الصالة الرياضية بنادي الوصل خلال الثواني الثلاث الأخيرة 29,57 من عمر مباراة فريق الجزيرة مع فريق الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والنتيجة وقتها التعادل 24/24، والتي استغلها فريق الشارقة وأحرز هدف التقدم والفوز بالمباراة 25/24، وبالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة المسابقة برئاسة داوود المليح وبحضور أعضائها عبد السلام ربيع وناصر الحمادي وعبد الله الكعبي وأنيسة الشدادي.

مواد القانون

وأوضح عبد السلام أن القرار الذي تم اتخاذه بناء على المادة 2:3 من قانون كرة اليد والتي تنص على أن يبدأ زمن اللعب بصافرة الحكام لأداء رمية الإرسال الأولى، وينتهي بإشارة النهاية من الساعة الآلية المعلنة المرئية للجمهور او من الميقاتي، وإذا لم تطلق مثل هذه الإشارة فعلى الحكم الميقاتي او المراقب إطلاق صافرته معلناً انتهاء زمن اللعب والتي تؤكده المادة (17:9).

وأكثر من ذلك اذا لم تتوافر الساعة المرئية المزودة بالإشارة النهائية الالية يقوم الميقاتي باستخدام ساعة طاولة أو ساعة إيقاف وينهي المباراة بإشارة نهاية وفق المادة (18:2 الفقرة الثانية).

الفيديو يفند الحقيقة

وأكد أن ساعة النقل التلفزيوني لمحطات التلفزة لم ترتبط مباشرة مع ساعة الصالة الرياضية والتوقيت في كثير من الحالات كان يختلف عن الوقت الأصلي للمباراة وساعة الميقاتي في حالة توقف بينما ساعة التلفزة شغالة، ولدينا شريط الفيديو الذي يثبت ذلك، ولتأكيد ذلك تم إرجاع ساعة التلفزيون الى الثانية 29,39 من 29,47 بعد إيقاف الوقت بطلب الوقت المستقطع من فريق الشارقة.

وفي النهاية نؤكد للجميع أن اتحاد اليد يقف على مسافة واحدة مع جميع الأندية الشركاء الرئيسين بنجاح موسمنا بتنفيذ لوائحنا الداخلية بشك متوازن ومتساوي على الجميع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز