شيماء الصاوي صائدة البطولات وفخر الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قادت المصرية شيماء الصاوي لاعبة كرة اليد بنادي الجزيرة فريقها إلى ثنائية الكأس والدوري في الموسم الحالي، محققة إنجازاً جديداً في مسيرتها العامرة بالبطولات والإنجازات، لتكون على قدر ثقة «فخر أبوظبي» الذي استعارها من نادي المعادي المصري خصيصاً للمشاركة في مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري، ولم تخيب صائدة البطولات شيماء ظن الجزراوية ونجحت في وضع بصمتها التي كانت سبباً في بلوغ الفريق منصات التتويج.

وشيماء واحدة من اللاعبات العربيات البارزات في كرة اليد التي ارتبطت بها في عمر 10 سنوات بنادي المعادي، وتدرجت في المراحل السنية لتصبح واحدة من اللاعبات المصريات المتألقات مع نادي الإنتاج الحربي، ما مهد لها طريق الاحتراف في نادي الجزيرة عام 2013 في مسيرة استمرت 5 سنوات، وعادت بعدها إلى مصر والتحقت بالنادي الأهلي وأحرزت معه 3 بطولات، ثم خاضت تجربة احترافية قصيرة في الأردن، قبل أن تعود مرة أخرى إلى نادي البدايات «المعادي»، ثم لبت دعوة نادي الجزيرة بالانضمام إليه بنظام الإعارة فترة قصيرة وأنجزت مهمتها بامتياز.

وأكدت شيماء الصاوي فخرها بنيل البطولات مع الجزيرة وتقديرها لدعم إدارة النادي ومسؤولة الفريق عبير السويدي وزميلاتها اللاعبات، مؤكدة أنها تعلمت الكثير في مشوارها مع الجزيرة متمنية أن ترى النادي دائماً في المقدمة. وتركز شيماء على أكاديمية كرة اليد التي أقامتها مؤخراً في القاهرة مع 3 من صديقاتها لنقل خبراتهن للجيل الجديد من اللاعبات وخاصة أنها تمتلك خبرة رياضية ممزوجة بالتأهيل الأكاديمي عبر تخرجها في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وحققت شيماء الصاوي مع الجزيرة لقب كأس رئيس الدولة 3 مرات وتوجت معه بلقب الدوري 5 مرات كما أحرزت معه المركز الثالث في النسخة الثالثة من دوري أبطال العرب موسم 2013 - 2014، بجانب عدد من الألقاب مع الأندية المصرية.

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