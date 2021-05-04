«اتحاد الرياضة المدرسية» يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضة المدرسية اجتماعه الأول بناء على قرار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رقم 17 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية للدورة 2020 - 2024، برئاسة الدكتورة آمنة عبدالله الضحاك الشامسي، علاوة على ثمانية أعضاء وهم: عائشة سيف الصيري القمزي، وأحمد محمد سالم المهري، وعبدالرحمن حسن عبدالله ناصر، وعبيد حميد القعود آل علي، وعبدالعزيز عبدالله خميس الجنيبي، وحسن مطر محمد الحوسني، وميسون محمود عبدالرحمن أميري، وبخيت سعيد سيف آل علي إذ تم في الاجتماع ترشيح كل من: عبيد القعود نائب الرئيس وعبدالرحمن ناصر المدير المالي وعائشة الصيري الأمين العام.

ثقة

في بداية الاجتماع رحبت الدكتورة آمنة الشامسي، بعمر عبدالرحمن ممثل الهيئة العامة للرياضة وبالحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد مهنئة لهم اختيارهم في التشكيل الجديد، وأعربت عن ثقتها بفريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم نخبة من القيادات الرياضية والإدارية من الكوادر المؤهلة علمياً وإدارياً وتتمتع بخبرات ميدانية وعملية ستساهم في دعم المشروعات التطويرية المستقبلية، موضحة أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود وتناسق الأداء وفق منظومة العمل المشترك والمتكامل، وفي إطار فريق العمل الواحد سعياً لتحقيق الغايات المرجوة. وأضافت آمنة الشامسي، إن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الوقت والجهد، بحكم أن الرياضة المدرسية تشكل حجر الزاوية نحو الرقي برياضة الإمارات.

جدول

بعدها تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة بنوده المختلفة إذ تم الاتفاق على إعادة تفعيل المكتب التنفيذي وتشكيله برئاسة عبيد حميد القعود وعضوية كل من: عبدالرحمن ناصر، عائشة الصيري، ميسون أميري، عبدالعزيز الجنيبي وحسن مطر الحوسني، وجاء تشكيل لجان الاتحاد وفقاً لما يلي: لجنة المبادرات الرياضية والصحية ويتولاها حسن مطر، لجنة التطوير الرياضي ويتولاها أحمد المهري، ولجنة المسابقات الرياضية ويتولاها بخيت القرص، ولجنة رياضة الفتيات وتتولاها ميسون الأميري، ولجنة التسويق والمشتريات ويتولاها عبدالرحمن ناصر.

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