«اليد» يتسلم احتجاج الجزيرة على خلفيات ساعة التوقيت

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد كرة اليد، أن رسالة رسمية وصلت ظهر اليوم لمقر الاتحاد من إدارة نادي الجزيرة تتضمن احتجاجاً رسمياً على عدم توقف ساعة التوقيت في آخر 3 ثوانٍ من مباراة فريقهم مع فريق الشارقة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأربعاء الماضي في صالة راشد بن مكتوم بنادي الوصل، والتي في ضوئها نجح فريق الشارقة بوساطة محترف فريقهم المصري علي الزين في تسجيل الهدف الـ25 عقب أن توقفت الساعة بالنتيجة 24/‏24، ما منح الشارقة الفوز في المباراة والتتويج بأغلى الكؤوس وهذا ما رفضه مسؤولو نادي الجزيرة وقدموا الاحتجاج على ذلك.

لوائح

وقال الحمادي: بالفعل تسلمنا رسالة الاحتجاج من نادي الجزيرة في الوقت القانوني لتقديم الاحتجاج قبل مرور 48 ساعة عمل من إقامة المباراة، إلى جانب 3 آلاف درهم رسم الاحتجاج وفق لوائحنا، وأكد أن لوائحنا واضحة للجميع ولدينا ساعة الملعب إضافة إلى ساعة الحكم الميقاتي وبمتابعة المراقب الفني، وساعة القنوات الرياضية الناقلة للمباريات ليست المعتمدة لدينا والذي ينهي المباراة بوقتها القانوني ساعة المباراة من قبل حكام الطاولة.

واختتم عموماً سيتم عقد اجتماع للجنة المسابقات في الاتحاد غداً في التاسعة والنصف مساء وستتم دراسة الاحتجاج من جميع جوانبه القانونية ليتم الرد على الاحتجاج.

ثقة

وحول موضوع رسالة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والتي أرسلها المركز للهيئة العامة للرياضة قال الحمادي لقد تسلمنا نسخة منها ونحن بانتظار الرد على رسالتنا للمركز والتي تتضمن تفسيراً للمادة 79 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي والذي يحق لكل طرف أن يطلب من هيئة التحكيم وفي 15 يوماً التالية لتسلمه قرار التحكيم لكون المادة فيها غموض، مؤكداً ثقتهم بمركز التحكيم الرياضي وعلى استعداد لتنفيذ أي قرار ينصف الجميع ووفق لوائحنا.

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