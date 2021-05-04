قرعة «كازان غراند سلام» الروسية اليوم

المصدر: كازان - البيان الرياضي

تجرى بعد ظهر اليوم في فندق كورستون في مدينة كازان الروسية، قرعة بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو التي تقام مبارياتها خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو الحالي بمشاركة 420 لاعباً ولاعبة من 83 دولة حتى الآن، من بينها 10 دول عربية ممثلة في دولة الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، ولبنان، والجزائر، كما يشارك فيها فريق اللاجئين.

ويسبق مراسم القرعة اعتماد وصول المنتخبات المشاركة وموافقتها على إجراء فحوصات (PCR)، منذ اليوم الأول كشرط أساسي لمشاركة كافة الرياضيين، وتجري مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية التي يشدد عليها الاتحاد الدولي للجودو في كافة بطولاته.

وتعقب مراسم القرعة فحوصات PCR-4 لليوم الثاني بفندق البطولة لكافة المشاركين في البطولة، وتتواصل الفحوصات في الفترة المسائية للاعبين المشاركين في اليوم الأول لمنافسات البطولة، والتحقق من الأرقام والأوزان.

وتبدأ منافسات الدور التمهيدي للبطولة صباح الغد لأوزان السيدات الخفيفة خلال الفترة الصباحية وهي -48 كغم، -52 كغم، -57 كغم -60 كغم، -66 كغم، وفي الفترة المسائية تقام المنافسات النهائية لتلك الأوزان ثم التتويج.

وسيكون الظهور الأول للاعبنا فيكتور سكرتوف الفائز ببرونزية وزن تحت 73 كغم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو على ضوء قرعة البطولة لوزن تحت 73 كغم الذي يشارك فيه 45 لاعباً من أفضل أبطال العالم.

وتتواصل مباريات البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين في ختام فعاليات البطولة التي فرضت عليها ضوابط صحية صارمة للحد من جائحة كورونا، قبل السفر إلى بطولة العالم التي تقام في العاصمة المجرية بودابست في 6 يونيو المقبل، ثم دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو المقبل.

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