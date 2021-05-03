ختام رمضانية «حمد أبو شبص» بالشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

اختتمت بطولة المغفور له بإذن الله تعالى حمد أبو شبص، الإداري السابق لكرة اليد بنادي الشارقة، الرمضانية للمراحل السنية لكرة اليد في نسختها الأولى 2021، والتي أقيمت على مدار 7 أيام بملاعب نادي الشارقة الرياضي، خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو، بمشاركة 34 لاعباً من مختلف المراحل السنية للنادي، وتم تقسيم اللاعبين إلى 8 فرق على مجموعتين حسب الفئات السنية.

وأقيمت منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، حيث اتخذ كل فريق منهم اسم أحد نجوم فريق رجال كرة اليد الحاليين. قام كل من محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد، بتتويج الفرق الفائزة، وفي نتائج البطولة حصد فريق «محمد إسماعيل» المركز الأول والميداليات الذهبية، تلاه فريق «محمود فايز» بالميداليات الفضية، ثم فريق «علي زين» بالبرونزية، كما حصل فريق «طارق شاهين» على الذهبية، وفريق «فراس محمد» على الميداليات الفضية في الفئات العمرية الأدنى، وقد تم توزيع جوائز الأفضل على نجوم المستقبل عقب النهائي.

كما حصل اللاعبان عبد الله يعقوب ونهيان مبارك، مناصفة على جائزة أفضل لاعب، في حين ذهبت جائزة أفضل حارس مناصفة بين خالد خليل ومانع راشد، كما حصد اللاعبان، عمر محمد علي ومحمد عيسى كأس هداف البطولة.

من جهته، منح رئيس إدارة الألعاب الجماعية درع النادي تكريماً لأسرة الراحل حمد أبو شبص، بتكريم شقيقيه ماجد وخليفة بو شبص، اللذين حضرا اليوم الختامي للبطولة، كما تم تكريم الحكمين سليمان عبد الله وراشد محمد على مشاركتهما في البطولة.

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