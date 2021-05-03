55 حكم يد أداروا 184 مباراة في الموسم الحالي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أكد العميد (م) عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع ضمن أولوياته رفع مستوى كل عناصر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين، مع إعطاء مجال التحكيم أولوية كبرى باعتباره من العناصر المؤثرة للغاية في النهوض بأي رياضة، كما أن مجلس الإدارة بدورته الأولى واصل النهج الذي انطلق من خلاله أعضاء مجلس الإدارة السابق والأسلوب الهادف ذاته لتطوير وتأهيل الحكام وخصوصاً صغار السن، والدفع بهم للوجود ضمن الأطقم التحكيمية لقيادة العديد من المباريات التي تمت إقامتها بمرحلتي الشباب والرجال والسيدات والتي اقتصرت أجندة الاتحاد على إقامتها هذا الموسم في ظل انتشار كوفيد 19.

الحكام والمباريات

وكشف المحيربي أن 55 حكماً وحكمة قد أداروا 184 مباراة بفئات الشباب والرجال والسيدات، وضمت الأطقم التحكيمية 29 حكماً من الرجال و10 حكمات و10 من الصغار و6 حكام جدد، إلى جانب 3 مراقبين فنين وهم: جمال الشامسي، وعبدالله خميس، وفاضل غلوم، وشمل موسم الرجال 145 مباراة توزعت على 25 مباراة بكأس الإمارات و11 في بطولة الدوري العام و10 مباريات بكأس رئيس الدولة، وفي منافسات فئة الشباب 24 مباراة توزعت على 20 مباراة في بطولة الدوري و4 مباريات بكأس الإمارات، وبمنافسات السيدات 15 مباراة منها 13 مباراة في بطولة الدوري ومباراتان في كأس رئيس الدولة.

دورات

وأوضح المحيربي، أن لجنة الحكام قد نظمت في الموسم العديد من الدورات للتأهل والصقل لنقل كل ما هو جديد في عالم التحكيم ومواد القانون، ومن خلال محاضرين دوليين وخبراء في هذا المجال ومنهم المحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام في القارة الآسيوية، وياسر سليم سكرتير لجنة الحكام، بإقامة ورش عملية وتطبيقات على الأرض إلى جانب المحاضرات بوساطة الاتصال المرئي، هذا إلى جانب الاجتماعات الدورية الشهرية للاطلاع على مسيرة الحكام والمتابعات اللازمة.

ثقة

كما قدم المحيربي الشكر إلى قضاة الملاعب والمراقبين الفنين الذي أداروا المباريات في ظل ما تشهده اللعبة من الإثارة لخصوصيتها بالإضافة للتطور الكبير للعبة بوجود العديد من الأندية في صلب المنافسة، وهذا شكل عامل إصرار وعزيمة لحكامنا للوصول بالمباريات والموسم لبر الأمان، موضحاً، رغم ذلك حرصنا على عدم الاستعانة بحكام من خارج الدولة المرة الأولى مقارنة بالمواسم السابقة، ولا بد من الإشادة بحكام المباريات النهائية للدوري وكأس رئيس الدولة لخصوصيتها وعلى سبيل المثال لا الحصر بالأطقم التحكيمية المكونة من عمر الزبير ومحمد ناصر إلى جانب إسماعيل سالم ومحمد القريشي وياسر النقبي ونبيل خميس، وهذا لا يقلل من شأن بقية الحكام.

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