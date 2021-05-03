السدراني وإيغور يتوجان ببطولة الفجيرة للشطرنج

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

توج الصربي إيغور ميلادينوفيك بالمركز الأول ضمن بطولة الفجيرة الرمضانية الدولية للشطرنج والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 188 لاعباً ولاعبة من 21 دولة، كما نجح لاعب نادي الفجيرة عمار السدراني من التتويج بلقب اللاعبين المواطنين والخامس في الترتيب العام.

وأقيمت منافسات البطولة على مرحلتين وصولاً للمرحلة النهائية التي شارك بها أفضل 30 لاعباً في الترتيب النهائي للكبار وأفضل 30 لاعباً من الفئات العمرية (8 ـ 16) سنة للذكور والإناث.

واحتل المغربي علي صبار وصافة البطولة يليه الفلبيني جوليوس راموس ثالثاً، وجاء الثنائي الإماراتي محمد سعيد اليليلي وأحمد راشد الحفيتي في المركزين الثاني والثالث لفئة المواطنين، بينما فاز الأستاذ الدولي علي فرحات بالمركز السابع في الترتيب العام.

وفي باقي الفئات ظفر راشد الحمادي بجائزة فئة 10 سنوات وصقر عيسى فئة 8 سنوات بينما فاز الهندي كورميهير بالمركز الأول لفئة 16 سنة ومواطنه 14 سنة.

وضمن مسابقة الفتيات جاءت ميرا راشد الحمادي الأولى تحت 16 سنة ومواطنتها عنود عيسى التي تربعت على فئة العشر سنوات.

بدوره أكد الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي للشطرنج والثقافة أن البطولة حققت الأهداف الذهنية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها في شهر رمضان المبارك، مبيناً أنها كشفت عن لاعبين ولاعبات مميزين ومثنياً على جهود اللجنة المنظمة والالتزام الدقيق من قبل المشاركين مما أسهم بإنجاح البطولة مبيناً أن النادي يتطلع لتنظيم المزيد من البطولات في المستقبل القريب للمساهمة بديمومة ممارستها.

من جهته أكد محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البطولة ظهرت بشكل فني وذهني مميزين، مشيراً إلى أنها عادت على لاعبي ولاعبات الإمارات بمكاسب ذهنية مميزة وأسهمت بتطور إمكانياتهم، مؤكداً أن إدارة نادي الفجيرة للشطرنج ستعمل على تدعيم وتطوير هذه المكاسب.

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