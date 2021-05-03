13 بطولة ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي و"سكي دبي" السنوية لرياضات الجليد

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت دبي مكانتها في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة، من خلال زيادة عدد الأكاديميات الرياضية التي تمارس عملها وتقدم خدماتها لعشاق الرياضات الثلجية في إمارة دبي والتي بلغ عددها 6 أكاديميات بإشراف مدربين عالميين متخصصين.

وتعد دبي في صدارة مدن العالم في وجود المنشآت المغلقة المخصصة لممارسة الرياضات الجليدية سواء الصالات ذات الأرضية الجليدية أو التزلج المنحدر على الثلج في سكي دبي، التي تستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية.

وتتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية لبرامج وفعاليات الرياضات الثلجية 13 حدث سنوي تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية، ومن أبرزها بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، سباق الجري الثلجي، وتحدي الثلج.

لأول مرة

كما تتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تقام لأول مرة بالمنطقة وهي: اليوغا على الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج التي تنظمها دبي لأول مرة في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج.

واستقبل سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام المدرب العالمي لرياضة التزلج النمساوي مارتن دوليزال وذلك في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، كما حضر اللقاء علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضية بالمجلس ومحمد العتري نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة ماجد الفطيم، وإبراهيم خادم مدير أكاديمية متزلجي الإمارات.

وسيواصل مجلس دبي الرياضي دعم انتشار الرياضات الثلجية وتوفير سبل النمو والتطور لها انطلاقًا من حرصه على التنوع الرياضي الذي يمنح جميع المقيمين على أرض الدولة فرصة لممارسة رياضاتهم لكون الرياضة أهم الوسائل لتحقيق السعادة وتعزيز العلاقات بين كافة أفراد المجتمع، وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة المجلس حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن.

دبي مدينة الرياضات الثلجية

وتعد إمارة دبي واجهة دولية في الرياضات الثلجية من حيث استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية، حيث نظمت سابقًا أسبوع الرياضات الثلجية الذي تضمن العديد من البطولات وشارك فيها المئات من محبي هذه النوعية من الرياضات، كما تستضيف سكي دبي العديد من الفرق والمعسكرات الدولية التي تأتي خصيصًا إلى دبي للاستفادة من المنشآت المصممة على أحدث طراز، ومن أبرز المنتخبات الأولمبية العالمية التي جاءت إلى دبي المنتخب البريطاني والروسي والأوكراني والتشيكي.

وتحتضن دبي 6 أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج تضم أكثر من 700 مشارك يتدربون على التزلج على الثلج والتزلج بالألواح على المنحدرات الثلجية والتزلج الحر والتزلج المتعرج بسرعة جبال الألب، كما تستضيف دبي العديد من الفعاليات المجتمعية التي تقام على الثلج.

إشادة

أشاد المدرب العالمي مارتن دوليزال بالمنشآت المتطورة في دبي المخصصة للرياضات الشتوية وأثنى على البطولات المتعددة والفريدة التي تقام في دبي على الثلج ومن أبرزها سباق الجري الثلجي الذي يقام في وقت الصيف ويمنح المشاركين فرصة فريدة من نوعها للجري في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر في الوقت الذي يكون الطقس في الخارج شديد الحرارة.

وأسس دوليزال أكاديمية سنو سبورت في دبي منذ أبريل الماضي بالتعاون مع سكي دبي وأكاديمية متزلجي الإمارات للتدريب على رياضات التزلج، وتتيح هذه الأكاديمية الفرصة لعشاق الرياضات الثلجية من مختلف الجنسيات والأعمار لممارسة هواياتهم واكتساب المزيد من مهارات في هذه الرياضات الجديدة التي تعد إضافة مهمة للفعاليات والمؤسسات الرياضية المتنوعة الكثيرة في إمارة دبي.

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