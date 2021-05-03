سالم عبد الرحمن يحلّق بالثنائية في دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

نجح سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في ضم لقب بطولة الشطرنج الخاطف إلى لقب الشطرنج السريع ضمن النسخة 26 لبطولة الشارقة الدولية التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام واختتمت منافساتها مساء أول من أمس.

وكان سالم عبد الرحمن أنهى بطولة الشطرنج السريع في المركز الأول بـ9 نقاط الجمعة الماضي قبل أن يتمكن من إضافة لقب الشطرنج الخاطف بعدما تصدر الترتيب بـ8 نقاط من 9 جولات، فيما جاء المولدوفي الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتسكو وصيفاً بـ 7 نقاط وعمران الحوسني في ثالثاً بـ7 نقاط.

تكريم

وقام الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، بتكريم الفائزين بمشاركة أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عبر تطبيق «زووم»، وبحضور لويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج، وسامي خضر سفاريني، نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحسان توردلييف رئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج، ود. سرحان المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وأعضاء مجلس إدارة النادي.وألقى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة وللنادي وإلى مجلس الشارقة الرياضي وإلى رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ورئيس الاتحاد الأفريقي.

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