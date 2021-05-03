ختام «الروح الإيجابية لكرة القدم الإلكترونية»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اختتمت بطولة «الروح الإيجابية لكرة القدم الإلكترونية» في لعبتي «فيفا 21 و PES» منافساتها والتي نظمتها «في سلاش» للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وتحت إشراف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وبرعاية من مجلس دبي الرياضي.

وشهد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، جانباً من منافسات البطولة، والتي أقيمت في إحدى قاعات نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، كما كرّم الفائزين الأوائل، حيث حقق اللاعب خليفة السويدي المركز الأول في «فيفا 21» بينما حصل اللاعب خليفة الاستاد على المركز الأول في «PES».

من جهته، تقدم المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعة الإمارات للرياضات الإلكترونية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي وشركة «زمزم ديستربيوشن»، و«ڤي سلاش» للرياضات الإلكترونية على مساهمتهم الفعالة في البطولة، كما أوضح محمد البنّاء الرئيس التنفيذي لـ «ڤي سلاش» رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة شهدت مشاركة 400 لاعب باتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

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