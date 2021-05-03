مجلس دبي الرياضي يطلق مبادرة «الجميع مسؤول عن الجميع»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة «الجميع مسؤول عن الجميع»، تمنح من أكمل جرعتي اللقاح ضد فيروس «كوفيد 19» التدريب في عدد من الصالات الرياضية بالمجان، وذلك بالتعاون مع نخبة من الصالات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المميزة في دبي وفي مقدمتها نادي جولد جيم، فيتنس فيرست، ذا وير هاوس، فيتنس 360، سفن، جست بلاي، ونادي زعبيل للسيدات.

ويبدأ تنفيذ المبادرة اليوم وحتى 13 الجاري، وتساهم المبادرة الجديدة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية بتحسين صحة ورفاهية المجتمع وتحفيز كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر ثقافة ممارسة الرياضة.

مكافأة

وتأتي المبادرة مكافأة لكل من أكمل تلقي اللقاح من مختلف شرائح المجتمع ومن كل الأعمار والجنسيات للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء، والمساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وستفتح الأندية والصالات الرياضية ومراكز اللياقة المشاركة في المبادرة أبوابها مجاناً بداية من صباح اليوم لكل من يبرز شهادة معتمدة من وزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي بأنه حصل على جرعتي اللقاح، ليتمكن من الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الأندية مجاناً لمدة أسبوعين.ويحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيماناً منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كل أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص رياضياً.

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