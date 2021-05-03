سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً بتنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ونص المرسوم على أن ينشأ في الإمارة ناد مختص بشؤون لعبة الشطرنج والأنشطة الثقافية والمجتمعية، يسمى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النادي أن يُنشئ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى نشر ثقافة ممارسة لعبة الشطرنج وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها، والإسهام في دمج كافة أفراد المجتمع من خلال ممارسة الشطرنج وكافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي ينظمها النادي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة في لعبة الشطرنج على المستوى الداخلي والخارجي، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات لممارسة لعبة الشطرنج.

ويتولى إدارة النادي مجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر قرار بتسميتهم من صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة ، وحدد المرسوم شروط عضوية المجلس وحالات سقوط وفقد العضوية.

ويتولى مجلس الإدارة أعمال النادي لتحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، ووفق الاختصاصات التي حددها المرسوم، والذي حدد موارد النادي، ويلتزم مجلس الإدارة بالموازنة المعتمدة ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة المجلس الرياضي.

كما يصدر الهيكل التنظيمي للنادي بقرار من رئيس المجلس الرياضي.

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