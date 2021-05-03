مونديال الكاراتيه في دبي 16 نوفمبر

المصدر: (دبي - وام)

حدد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه في اجتماعه أول من أمس «عن بُعد» موعد استضافة بطولة العالم في دبي من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل، وتم ترشيح مجمع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي في دبي ليكون الخيار الأول لاستضافة الحدث، وتم تشكيل اللجنة المنظمة العليا للمونديال برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وتم اختيار المهندس مروان سنكل نائباً للرئيس في اللجنة، وراشد عبد المجيد مديراً للبطولة، ومريم الشامسي رئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس حميد شامس منسقاً ، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد مديراً فنياً للجنة.

وقرر المجلس إقامة بطولة سنوية تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ودراسة مشروع لإنشاء مركزين للتدريب للكشف عن المواهب، واستعرض المجلس مسودتي مذكرتي التفاهم مع الجامعة الملكية المغربية، والاتحاد الإسرائيلي للعبة، على أن يتم توقيع الاتفاقيات بالدولة الشهر الجاري.

وناقش الاجتماع معسكر المنتخب في كازاخستان من 3 إلى 23 الجاري ، وخوض تصفيات الأولمبياد في باريس من 11 إلى 13 يونيو.

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