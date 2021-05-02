«التحكيم الرياضي» يرسل قراره بشأن موضوع اليد للهيئة للتنفيذ

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي رسالة رسمية إلى الهيئة العامة للرياضة بتاريخ الثاني من الشهر الجاري بشأن الفصل في المنازعة الرياضية رقم (112) لسنة 2021، والمقامة أمام الغرفة الاستئنافية بمركز الإمارات للتحكم الرياضي والمقدمة من نادي شباب الأهلي ضد اتحاد الإمارات لكرة اليد بشأن الطعن على قرار اتحاد الإمارات لكرة اليد باعتبار فوز نادي العين على نادي شباب الأهلي (10/ صفر) في نهائي كأس الإمارات لكرة اليد في الـ19 يناير الماضي.

وفي ضوء ذلك أحاط مركز التحكيم الرياضي برسالته الموجهة باسم سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، في هذا الشأن والتي تحمل صفة النفاذ المعجل وقوة السند القانوني وهي كالتالي: قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف، والحكم بفوز المستأنف (نادي شباب الأهلي) بنتيجة المباراة محل النزاع بنتيجتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من آثار، وتحميل المستأنف ضده المصاريف وأتعاب التحكيم. وأكدت الرسالة أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة المرتبطة بتنفيذها من طرف الهيئة وموافاة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالإجراءات خلال 5 أيام عمل من تاريخه.

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