الشرقاوي "أحمد عبد الله" يتصدر الهدافين المواطنين بكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تصدر أحمد عبد الله سالم لاعب نادي الشارقة لكرة اليد قائمة الهدافين المواطنين ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتسجيله 14 هدفاً، خلال مشاركته فريقه في ثلاث مباريات بأدوار بطولة أغلى الكؤوس والتي بختامها حصل فريقه على اللقب للسنة الثالثة على التوالي، وحل ثانياً بفئة اللاعبين المواطنين زميله طارق شاهين بتسجيله 10 أهداف، وبالمركز الثالث وبنفس الرصيد من الأهداف لاعب فريق شباب الأهلي عيسى البناي.

المحترفين

وتصدر الشاب التونسي وسيم بن النوبي بنهلال لاعب فريق الجزيرة «فئة المقيمين» هدافي البطولة بشكل عام برصيد 29 هدف، خلال ثلاث مباريات خاضها مع فريقه بالبطولة، فيما حل وصيفاً بفئة المحترفين السعودي مجتبى ال سالم لاعب فريق شباب الأهلي برصيد 21 هدف، وحل ثالثاً وبنفس الرصيد 21 هدف لاعب فريق العين بفئة المقيمين اللاعب الكويتي عبد الله هاشم الغربللي.

إحصائية

جاء ذلك خلال إحصائية أصدرها اتحاد كرة اليد بختام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهذا الموسم والذي أقيمت خلاله 10 مباريات بأدواره التمهيدي وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، وشارك في تسجيل الأهداف 98 لاعب من أصل 220 لاعباً تم تسجيلهم في كشوفات الأندية الـ11 المشاركة في البطولة.

الأقوى

ويحسب لفريق الشارقة الذي توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي فوزه باللقب عن جداره خلال تجاوز فريق الوحدة بدور ربع النهائي 35/19، وفوزه على فريق شباب الأهلي 26/22 بدور نصف النهائي وفي النهائي فوزه الصعب على فريق الجزيرة 25/25، ويعتبر فريق الشارقة الأقوى هجوماً بتسجيله 86 هدف، ودخل مرماه 65 هدف خلال ثلاث مباريات، بينما سجل الجزيرة الوصيف 84 هدف ودخل مرماه 78 هدف خلال ثلاث مباريات بالبطولة.

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