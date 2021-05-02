إقبال كبير على المشاركة في سباق دلما التاريخي الرابع

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

يشهد التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم السباق.وتم فتح باب التسجيل للسباق التاريخي الخميس الماضي، على أن يتم إغلاقه في التاسع من الشهر الجاري، وبدأ النواخدة الإجراءات الأولية بتسجيل أسماء المحامل والنواخدة عبر الموقع، ثم تبدأ حالياً المرحلة الثانية بتسجيل البحارة أنفسهم.ووزع نادي أبوظبي الشراعي كتيب الشروط على البحارة الراغبين في المشاركة بالحدث، إذ يتضمن الشروط كافة الخاصة بالحضور والمشاركة، وأبرزها الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فحص

واشترط النادي الحصول على نتيجة فحص سلبية للشخص المشارك قبل التوجه إلى جزيرة دلما في حال كان حاصلاً على جرعتي اللقاح الخاص بالفيروس، فيما يتطلب إظهار نتيجة فحص سلبية ثلاث مرات قبل السباق بثمانية أيام ثم أربعة أيام وأخيراً قبل السباق بيوم واحد حال لم يكن الشخص من الحاصلين على لقاح كوفيد 19.

من جهته، أكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن كل الأمور الاستعدادية للسباق التاريخي تسير بشكل جيد للغاية وحسب الجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقاً.

وأشار إلى أن عملية التسجيل من جانب البحارة من مختلف أنحاء الدولة تشهد تفاعلاً كبيراً مثلما هو الحال في النسخ الثلاث الماضية، ولا سيما أن سباق دلما هو الأهم والأكبر والأشهر في تاريخ سباقات المحامل الشراعية، والجميع يمني النفس بالمشاركة والمنافسة على لقبه.

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