سالم عبد الرحمن بطلاً لـ«دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

توّج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج بلقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة من بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية.

ونجح سالم عبد الرحمن في تحقيق اللقب بعدما تصدر الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 جولات وجاء المغربي مخلص العدناني في المركز الثاني بـ7 نقاط والملدوفي الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتسكو في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط .

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز سالم عبد الرحمن على الروسي ادوارد كنتر، وفاز المغربي مخلص العدناني على الفليبيني أوليفر ديماكلينغ، والأوكراني ديمتري كوماروف على الباكستاني علي مرتضى، وتفوق الملدوفي فيوريل يورداتسكو على المصري سيد هاني وتعادل عمران الحوسني مع طلال الحلواني.

وأعطى لويس نيكوب رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج شارة انطلاق الجولة السادسة بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وقبل انطلاق منافسات اليوم الثاني للبطولة، وقف اللاعبون والحضور دقيقة صمتاً ترحماً على وفاة الأمير محمد بن طلال الرئيس الفخري للنادي الملكي والاتحاد الأردني للشطرنج.

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