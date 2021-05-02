«شهب» تحصد أول «ثنايا الوثبة» لأبناء القبائل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تصدرت «شهب» لمطر محمد دحروي العامري منافسات أول أشواط فئة الثنايا، والتي أقيمت مساء أمس، ضمن مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، واستطاعت «شهب» أن تقطع مسافة 8 كلم بزمن بلغ 12:56:0 دقيقة، وأقيمت في الفترة المسائية 14 شوطاً لفئة الثنايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، وشهدت مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الشوط الثاني كسبت «راهية» لبطي سيف علي السبوسي ناموس الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق بتوقيت قدره 12:43:06 دقيقة، وفي الشوط الثالث للثنايا جعدان محليات فاز «مشكور» لسالم بخيت النوبي العامري بالمركز الأول، وبتوقيت قدره 13:02:07، وفي الشوط الرابع حلق «شاهين» لسعيد قنازل مسلم العامري بالمركز الأول والناموس، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 12:57:3 دقيقة.

مراسيل

وأهدت «مراسيل» مالكها سعيد حمد مصلح الأحبابي ناموس الشوط الخامس، بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 12:53:0، وفي الشوط السادس انتزعت «الظبي» لأحمد سلطان الحلامي المركز الأول، وبتوقيت قدره 12:46:09 دقيقة، وفي الشوط السابع انتزع «مشغل» لسعيد حمد المنصوري المركز الأول، وقطع مراحل السباق بتوقيت بلغ 12:59:0 دقيقة، وفي الشوط الثامن حلق «الشبابي» لحمد سالم الكتبي بالمركز الأول والناموس، بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:50:6 دقيقة، وفي الشوط التاسع كانت «سلاطين» لسعيد سالم النعيمي على موعد مع الناموس، بعد وصولها إلى المركز الأول وبزمن قدره 12:59:3دقيقة.

تنافس وتنطلق مساء اليوم منافسات اليوم التاسع لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، وذلك بإقامة 8 أشواط لفئة الثنايا ومسافة 8 كلم ترتفع مع أشواطها الأولى والخاصة بالرموز وتيرة التحدي والتنافس، وخصصت اللجنة المنظمة لصاحب المركز الأول في شوط الثنايا الأبكار المفتوح كأس+ 500 ألف درهم، وفي الشوط الثاني والخاص بالثنايا الجعدان المفتوح يكسب صاحب المركز الأول بندقية+ 400 ألف درهم، وفي الشوط الثالث والخاص بالثنايا الأبكار المحليات يحصل بطل الشوط على كأس+ 500 ألف درهم، فيما خصصت اللجنة المنظمة بندقية+400 ألف درهم للفائز بالشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس على جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم في أشواط الأبكار، و200 ألف درهم في منافسات الجعدان، ويحصل أصحاب المركز الثالث في أشواط الأبكار والجعدان على100 ألف درهم، والرابع على 50 ألف درهم، والخامس 30 ألف درهم.

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