«برباري» يقود فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية عن تعاقده مع الجزائري عادل برباري المدرب المُعتمد من الاتحاد الدولي للدراجات درجة ثالثة، لتدريب الفريق وتعزيز قوته في التحضير والتجهيز للمشاركة في السباقات المُقبلة.

من جانبه، قال العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن التعاقد مع «برباري» لتدريب الفريق، يساهم في تعزيز التحضيرات المستمرة للمشاركة في كل المناسبات والسباقات الرياضية.

وأكد الرائد عبد الباسط علي عبدالله، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن تلك الخطوة تساهم في تعزيز التحضيرات المستمرة للمشاركة بقوة في كل المناسبات والسباقات الرياضية.

كما أوضح الرائد عبد الباسط عبدالله، أن المدرب عادل برباري هو لاعب دولي سابق بألوان المنتخب الجزائري، وشارك مع الفرق المُحترفة في العديد من البطولات العالمية والعربية والأفريقية وحصد الميداليات المختلفة، وفي عام 2017 أصبح مدرباً معتمداً في رياضة الدراجات الهوائية من قبل الاتحاد الدولي للدراجات في سويسرا.

وأضاف: نحن واثقون من أن المدرب عادل برباري سيكون إضافة نوعية وسيقدم كل خبراته لدعم فريق الدراجات الهوائية لشرطة دبي في السباقات المقبلة، والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية التي يشارك فيها، خصوصاً وأن الفريق ضم العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال المدرب عادل برباري: أنا سعيد بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي للعمل مع فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، وسأعمل مع زملائي بروح الفريق الواحد، وأقدم لهم المساعدة وأبذل قصارى جهدي لنحقق نتائج متميزة في سباقات ومنافسات الدراجات الهوائية.

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