القرقاوي يحتفي بمنتخب الميني باسكت 83 في «السحور»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، حفل سحور في مزرعته الخوانيج تكريماً لمنتخب الميني باسكت الذي حقق أول ذهبية لسلة الإمارات في بطولة الخليج في الدوحة عام 1983 بحضور عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ومحمد عبدالله الحاج رئيس المكتب التنفيذي، وسالم المطوع المطوع أمين السر العام، ومنصور الهاشمي أمين السر المساعد وأحد لاعبي المنتخب، وفريد القيواني عضو مجلس الإدارة، وضمت قائمة المنتخب الذهبي كلاً من الإداري علي سعيد أبو خليل الذي اعتذر عن الحضور بسبب ظروفه الصحية، وضاعن سيف الفلاسي مساعد المدرب، واللاعبون: سالم محمد النقبي، ومحمد عبد الرحمن البلوشي، ومحمد سيف الشحي، ويوسف إبراهيم العبدول، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حالياً، ومحمد أحمد المطوع، وخالد محمد الشحي، وخالد هلال، ومنصور أحمد الهاشمي، وراشد بني هاشم، ووليد إبراهيم الصايغ.

وأشاد إسماعيل القرقاوي بعطاء وتضحيات هذا الجيل الذهبي الذي وضع كرة السلة الإماراتية على طريق البطولات آملاً عودة الميني باسكت الإماراتية إلى الواجهة من جديد وتحقيق البطولات لأنها تعتبر الرافد الأساسي لباقي الفئات العمرية

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