سلة الشارقة.. إنجاز جديد بـ «نصف باسكت»

المصدر: دبي - ياسر قاسم تصوير-غلام كاركر

حقق فريق الشارقة لكرة السلة إنجازاً جديداً في سجله على مستوى فئة الرجال، بفوزه للمرة الأولى ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في ختام موسم 2020 - 2021، الإنجاز الشرقاوي جاء بعد نهائي مثير عبّرت عنه نتيجة المباراة التي كسبها الشارقة أمام شباب الأهلي بفارق نقطة وحيدة «نصف باسكت»، رغم أن البداية على غير ذلك، حيث وصل الفارق بعد الشوط الأول 24 نقطة لصالح الشارقة، ولكن شباب الأهلي استعاد قوته ونجح في تحويل المباراة إلى أكثر النهائيات صعوبة وإثارة في شوطها الثاني، انتهى الربع الأول لصالح الشارقة 28 - 18 ووسّع الشارقة الفارق إلى 24 نقطة بنهاية الربع الثاني الذي تقدم فيه 27-13 لتصبح النتيجة 55 - 31 قبل العودة إلى غرفة الملابس، واستعاد شباب الأهلي قوته في النصف الثاني ونجح في كسب الربع الثالث 20 - 11 ليتقلص الفارق إلى 15 نقطة «66-51»، وأخذت المباراة طابعاً مثيراً في الربع الأخير في ظل تقدم شباب الأهلي الذي قلّص الفارق إلى نقطة واحدة فقط قبل ثانيتين من النهاية ونجح في كسب هذه الفترة 30 - 16 ولكن آلت النتيجة الكلية لصالح الشارقة 82-81 ليظفر بالكأس الغالية، ليضيف لقبه الثاني هذا الموسم على مستوى فئة الرجال بعد أن حقق الفوز في أبريل الماضي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

4 نهائيات

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يلتقي فيها الشارقة وشباب الأهلي في نهائي مسابقات كرة السلة خلال أقل من عام واحد، حيث كان النهائي الأول في ختام دوري الموسم الماضي وتوج به الشارقة في أكتوبر الماضي بعد غياب طويل، ثم نهائي دوري الموسم الحالي 2020 -2021، وفيه استعاد شباب الأهلي اللقب، والنهائي الثالث حسمه الشارقة في «خورفكان» ليقتنص كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة التاسعة في تاريخه، ثم نجح الشارقة بقيادة المدرب الوطني الخبير عبد الحميد إبراهيم، في حصد لقبه الأول في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للسلة، محققاً انتصاره الثالث في آخر 4 نهائيات مع شباب الأهلي وهو اللقب الثاني له هذا الموسم من أصل 3 مسابقات.

تتويج وفرحة

وعقب انتهاء المباراة، قام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بتتويج أبطال الشارقة بالكأس والميداليات الذهبية، وشباب الأهلي بالميداليات الفضية، بحضور عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، واللواء محمد أحمد المري، رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

وأهدى كل من علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، فوز الشارقة بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، وجميع إنجازات الألعاب الجماعية هذا الموسم إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه، مع توجيه الشكر والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأبنائهم في نادي الشارقة الرياضي.

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