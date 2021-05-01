انكورا يحصد كأس «أبريل للبولو»

المصدر: البيان الرياضي

قاد النجم السعودي خالد العمران فريق انكورا إلى الفوز على هيسكث بـ13 هدفاً مقابل خمسة أهداف في مباراة مثيرة من 4 أشواط ببطولة «أبريل للبولو» والتي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ليحصد انكورا كأس البطولة والميداليات الذهبية في البطولة التي أقيمت برعاية «شركة الطاقة الدولية» فيما نالت لورين ديكسون جائزة أفضل لاعبة.

وأعرب محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من نجاحات رغم ظروف الجائحة وقال: الموسم الحالي لبولو الحبتور امتد 7 أشهر ويعد من أنجح المواسم في تاريخ اللعبة وحفل بالعديد من البطولات لإتاحة الفرصة لجميع الأعمار والمستويات وفي مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية التي أقيمت وسط إجراءات احترازية.

ووجه الحبتور الشكر لفريق العمل وفريق الدعم اللوجستي وعدّ الفرق التي شاركت في نشاط الموسم، والشركات الراعية شركاء أساسيين في النجاح.

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