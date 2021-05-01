الخدمات تواجه التخطيط في نهائي «حكومية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قمة نارية تشهدها ختام منافسات البطولة الـ 22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، حيث يلتقى مساء اليوم الأحد فريقا دائرة الخدمات الاجتماعية مع دائرة التخطيط والمساحة في ختام البطولة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وصل فريق الخدمات الاجتماعية إلى المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الأولى محققاً العلامة الكاملة ثم الفوز المستحق في نصف النهائي على فريق الدفاع المدني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن فريق التخطيط والمساحة من الوصول للنهائي بتصدره المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط ثم الفوز الصعب في نصف النهائي على الحصان الأسود للبطولة فريق مجلس الشارقة للتعليم بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما يتقابل فريقا الدفاع المدني ومجلس الشارقة للتعليم في مباراة تحديد المركز الثالث.

من جانبه، أشاد أحمد سالم المظلوم أمين السر العام على النجاح الكبير للبطولة في ظل إجراءات إحترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين وكذلك ارتفاع المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة وقوة المنافسة بينها، مثمناً الروح الرياضية العالية بين اللاعبين وهذا ما يسعى إليه نادي موظفي الشارقة من تنظيم مثل هذه البطولات التي تجمع موظفي الشارقة في أنشطة رياضية بهدف كسر روتين العمل اليومي وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين.

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