"اليد" يطلب الاستفسار من التحكيم الرياضي بشأن قضية شباب الأهلي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

وجه مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رسالة الى مركز الامارات للتحكيم الرياضي بطلب تفسير للمادة 79 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي والذي يحق لكل طرف ان يطلب من هيئة التحكيم خلال 15 يوم التالية لتسلمه قرار التحكيم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض او ابهام ويجب على طالب التفسير اخطار الظرف الاخر والمركز بهذا الطلب ولهيئة التحكيم دعوة الطرف صاحب المشكلة الى التعليق على هذا الطلب خلال أسبوع من الاخطار والمتعلق بإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد باعتبار نادي شباب الأهلي خاسرا لمباراته مع نادي العين بنتيجة (0/10).

هذا ما اعلن عنه ناصر الحمادي امين عام اتحاد الامارات لكرة اليد عن مضمون القرار وما تتضمنه المادة 79، خلال اتصال هاتفي "البيان الرياضي" بعد منتصف الليلة عقب ختام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بمقر الاتحاد الجمعة برئاسة نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس الإدارة، وعبد السلام ربيع المحيربي نائب الرئيس وناصر سالم الحمادي الأمين العام، وعبد الله سعيد الكعبي الأمين العام المساعد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وسعود إبراهيم صالح المدير المالي، وداوود محمد المليح رئيس لجنة المسابقات، وأنيسة عمر الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، وفيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين.

تفسير المادة

وأوضح الحمادي ان ابرز قرارات الاجتماع والتي تأتي ضمن القضايا المطروحة على جدول الاعمال هي مخاطبة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بطلب تفسير قراره الصادر في المنازعة الرياضية رقم (112) لسنة 2021 بين كل من نادي شباب الأهلي واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد والقاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة الاتحاد باعتبار نادي شباب الأهلي خاسرا لمباراته مع نادي العين بنتيجة (0/10) والتي أقيمت ضمن الدور النهائي بكأس الإمارات للرجال في 19 يناير 2021 وذلك لقيام نادي شباب الأهلي بتسجيل لاعب لا يحق له الاشتراك في المباراة.

ثقة تامة بمركز التحكيم

واكد الحمادي اننا على ثقة تامة بقرار لجنة التحكيم الرياضي وبأي قرار ستصدره بعد تبادل الآراء وتقديم كل منا المستندات والمصوغات القانونية والرسمية، واستطر قائلاً في حال تم الاتفاق على القرار السابق يترتب علينا في اتحاد اللعبة العودة لمباراة الشارقة وشباب الأهلي بنفس المسابقة وفق نظامها أقيمت بدوارها النهائية بين الفرق الثلاثة شباب الأهلي والشارقة والعين، وللعلم بان شباب الأهلي حقق الفوز على الشارقة بنتيجة 24/25 وتم اعتماد فوزه على العين من قبل مركز الامارات للتحكيم الرياضي، وبذلك يكون شباب الأهلي الفائز بكأس الامارات لكرة اليد، وتم اعتماد نتيجة مباراة شباب الأهلي مع العين 29/22 لصالح شباب الأهلي، واسفرت نتيجة مباراة العين مع الشارقة عن فوز الشارقة بنتيجة 32/19.

وتم إرجاء البت في اعتماد شكل ونظام مسابقات الموسم الرياضي القادم (2021/2022) لحين اكتمال تسجيل الأندية الأعضاء لرغبات مشاركتها في الفئات المختلفة.

كما تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجان الفنية بالاتحاد (التطوير -الحكام - المسابقات - المنتخبات الوطنية - النسائية - المدربين - القانونية) عن الفترة الماضية.

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