السباق التراثي يخطف الأضواء في ختامي الوثبة لأبناء القبائل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ــ تصوير – أحمد بدوان

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات السباق التراثي، الذي أقيم أمس، في اليوم السابع لفعاليات مهرجان الوثبة الختامي لهجن أبناء القبائل، في عاصمة ميادين الهجن ويستمر حتى 4 الجاري، بمشاركة آلاف من المطايا من هجن أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة.

وأقيمت الأمسية التراثية، للعام الثاني على التوالي، ضمن مهرجان الهجن، على مدار 15 شوطاً، منها 10 للفئة العمرية من عشرة إلى 15 سنة، و5 أشواط للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة، وأقيمت جميعها في الفترة المسائية، بميدان الوثبة الجنوبي في العاصمة أبوظبي لمسافة 3 كلم.

وجاءت المنافسات قوية وشهدت صراعاً كبيراً بين المشاركين وخطفت الأضواء، وتصدر «مفرج» لمحمد أحمد المهيري أول أشواط السباق التراثي، ونال الناموس وأنهى مسافة الشوط البالغة 3 كلم بزمن 4:40:2 دقائق، وفي الشوط الثاني كان «عكاش» لراشد منصور الخييلي على موعد مع المركز الأول وناموس الشوط وقطع مراحل السباق في 4:41:3 دقائق، وفي الشوط الثالث انتزع «هملول» لحمد أحمد سعيد العامري ناموس الشوط في 4:40:8 دقائق، وفي الشوط الرابع كسبت «دبي» لسعيد أحمد عبدالله الفلاسي الناموس والمركز الأول في 4:41:9 دقائق، وطار «الكايد» لراشد سعيد بن غدير الكتبي، بناموس الشوط الخامس في 4:39:5 دقائق مسجلة أفضل توقيت في السباق التراثي.

وفي الشوط السادس حلق«مغرد» لسعيد مطر الفلاسي بناموس الشوط السادس، في 4:44:6 دقائق، وسيطرت «صوغة» لسعيد محمد الراشدي، على مجريات الشوط السابع وحصدت الناموس في 4:44:1 دقائق، وكسب «البطل» لمحمد سعيد الغفلي ناموس الشوط الثامن في 4:48:2 دقائق، وطار «متعب» لأحمد راشد المنصوري بناموس الشوط التاسع في 4:39:7 دقائق، وفي عاشر الأشواط ذهبت الصدارة والناموس إلى «شاهين» لأحمد راشد الخاطري في 4:46:8 دقائق.

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