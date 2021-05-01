سالم عبدالرحمن يتصدر «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

انتزع الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج صدارة اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وانطلقت أول من أمس بقاعة النادي وتستمر على مدار 3 أيام بمشاركة 40 لاعباً من 15 دولة ومن بينهم عدد من أصحاب الألقاب الدولية.

ونجح سالم عبدالرحمن في التربع على الصدارة بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 5 نقاط من 5 جولات إذ فاز على الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتسكو من ملدوفا والدولي السوري طلال حلواني ولاعبينا إبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز والفلبيني ديماكلنغ أوليفر وجاء اليوناني غريفاس افستراتوس في المركز الثاني برصيد 4.5 نقاط فيما احتل المركز الثالث 4 لاعبين وهم الفلبيني ديماكلنغ أوليفر ومواطنه بابلان روكي والمغربي مخلص العدناني والباكستاني مرتضى علي برصيد 4 نقاط لكل منهم.

وافتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج منافسات النسخة 29 من البطولة بحضور الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني بالنادي وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وحسان توردلييف رئيس منطقة وسط آسيا للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وأكد الشيخ سعود المعلا أن البطولة تقام على الرقعة بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 سنة بعد أن استمرت بطولات «أونلاين» لما يزيد على عام ونصف عام إذ اتخذت إدارة النادي بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة وتم عمل الفحوص اللازمة للاعبين والحكام قبل البطولة والالتزام بالبروتوكولات الاحترازية والوقائية كافة.

وأضاف إن تنظيم هذه البطولة وإعادتها فوق الرقعة من جديد يستهدفان توفير فرصة مهمة وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم لتبوؤ منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة بعد أن يتعافى العالم من الجائحة إذ تعبر البطولة بداية مبشرة للمجتمع الرياضي والشطرنجي.

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