بعثة الكاراتيه إلى البرتغال للمشاركة في الدوري العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه إلى البرتغال للمشاركة في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، وتضم كلاً من أحمد سالم باصليب في وزن تحت 67 كجم رجال وحوراء محمد عباس العجمي تحت وزن 50 كجم سيدات واللذان يملكان تصنيفاً عالمياً ضمن أبطال العالم المرشحين لأولمبياد طوكيو 2021 ويرافق البعثة الحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية.

ويعقب البطولة انتظام احمد سالم وحوراء ومجموعة من لاعبي المنتخب في معسكر تدريبي في كازاخستان خلال الفترة من 3-23 الجاري ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 والمقررة من 11 - 13 يونيو في فرنسا.

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