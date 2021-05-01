ختام رائع لدورة ند الشبا في قلب «ميدان»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ودعت دورة ند الشبا الرياضية نسختها الثامنة مساء أول من أمس، بحفل ختام رائع في قلب «ميدان» على أنغام فرقة المدرسة الفلبينية بإشراف شرطة دبي وذلك بنهاية سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات وبعد 16 ليلة رمضانية جاءت حافلة بالإثارة والمنافسات القوية في مسابقات بادل تنس والدراجات الهوائية والجري والتي أقيمت في الفترة من 14 إلى 29 أبريل 2021 وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وقام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الجري لمسافتي 10 كيلومترات و5 كيلومترات وتكريم الشركاء والرعاة والداعمين لدورة ند الشبا الرياضية، كما تم تكريم إسماعيل محمد البلوشي الرياضي من أصحاب الهمم لتمكنه من إنهاء 5 كيلومترات في سباق الجري.

2500

وشهدت النسخة الثامنة مشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وشارك في لعبة بادل نحو 700 لاعب ومن بينهم 500 لاعب إماراتي، وفي سباق الدراجات الهوائية أكثر من 870 دراجاً منهم 350 في فئة الهواة المواطنين، و370 في الفئة المفتوحة للرجال و65 الفئة المفتوحة للسيدات و55 فئة الهواة المواطنات و30 في فئة أصحاب الهمم، وشارك في سباق الجري أكثر من 960 عداء بواقع 570 مشاركاً في سباق 5 كلم و390 مشاركاً في سباق 10 كلم.

وأسفرت نتائج سباق الجري 5 كيلومترات والذي اختتم منافسات الدورة مساء أول من أمس، عن فوز العداء المغربي عثمان صافي بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال بدورة ند الشبا الرياضية محققاً زمناً قدره 15:12.64 دقيقة، وحل مواطنه سفيان دردور ثانياً بزمن 15:24.16 دقيقة وجاء البريطاني لي غاريت في المركز الثالث بزمن 15:27.68 دقيقة.

وفي فئة الهواة الإماراتيين، حصل حمد محمد خميس على المركز الأول بزمن 16:48.13 دقيقة وعبدالله النقبي على المركز الثاني بزمن 17:08.74 دقيقة وفارس الزعابي على المركز الثالث بزمن 17:09.59 دقيقة.

وفي فئة السيدات المفتوحة، توجت البولندية ايميليا سكولوبويتشز بالمركز الأول بزمن 18:47.80 دقيقة والأسترالية جاسمين ايدن غرين بالمركز الثاني بزمن 19:53.18 دقيقة والسلوفينية افيتا سترايلوفا بالمركز الثالث بزمن 20:19.35 دقيقة.

وفي فئة الهواة المواطنات، حصلت مريم الشامسي على المركز الأول بزمن 22:07.46 دقيقة وشهد بودبس على المركز الثاني بزمن 22:49.43 دقيقة ونورة الغفلي على المركز الثالث بزمن 25:39.43 دقيقة.

أجواء

وصرح عثمان صافي (35 عاماً) أن الأجواء الحارة جعلت السباق صعباً ولكن بحكم تعوده التدريبات المسائية في مثل هذا الطقس استطاع التأقلم مع الأجواء وحسم المركز الأول بفارق نحو 12 ثانية عن مواطنه سفيان دردور بطل النسخة الماضية، مؤكداً أنه دخل السباق ولديه تحدٍّ كبير من أجل تحقيق اللقب رغم إدراكه مدى صعوبته ووسط منافسة قوية للعدائين الأفارقة والأوروبيين.

ووجه العداء المغربي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية التي تحولت إلى مهرجان رياضي في الشهر المبارك تستقطب المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأوضح صافي أنه رغم جائحة كورونا إلا أن دورة ند الشبا استطاعت أن تقدم نسخة استثنائية لسباق الجري بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، وأن السمعة الجيدة للدورة تشكل حافزاً لكل العدائين على المشاركة في السباق والاستعداد له بشكل جيد.

تكريم الرعاة

كرم سعيد حارب المؤسسات والشركات الوطنية الحكومية والخاصة الراعية للحدث، وهي الرعاة الرئيسون: سوق دبي الحرة وتسلمها صلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي – الخدمات المؤسسية، وتكنوتري الشركة الفنلندية المزودة لنظام دعم الأعمال المتكامل وتسلمتها بادما رافيشاندر المدير التنفيذي للشركة.

والشركاء الاستراتيجيون: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسلمها خليفة بن دراي المدير التنفيذي، وقناة دبي الرياضية تسلمها عبدالخالق الخميس مدير أول الإنتاج في القناة، وشرطة دبي مثلها النقيب جاسم محمد، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي مثلها المهندس أحمد الهاشمي، وبلدية دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وميدان مثلها محمد الأميري، ونادي الوصل الرياضي مثله نبيل عبدالكريم، واتحاد الإمارات للدراجات مثله حارب عبدالرزاق العلي، ومؤسسة وطني الإمارات مثلها محمد خليفة المهيري.

كما تم تكريم الشركاء الداعمين وهم: بوكاري سوت ومثلتها أوشا باجارني وعبدالله بن حاتم، وأكوافينا ومثلها عبدالله البلوشي، ومجموعة ايه كي آي فيتنيس وتسلمها مالك حسن المدير العام للمجموعة.

مكافآت

ورصدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية مكافآت مجزية للفائزين بالمراكز التسعة الأولى في جميع الرياضات المدرجة في الدورة هذا العام ووصلت القيمة الإجمالية للجوائز المالية لبطولات بادل تنس والدراجات الهوائية والجري إلى 870 ألف درهم، ويحصل الفائزون على المراكز الأولى في بطولة الجري لسباقي 10 و5 كيلومترات على مجموع جوائز 320 ألفاً، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولى في سباق الدراجات الهوائية على مجموع جوائز 360 ألفاً، ويحصل الفائزون في بطولة بادل تنس على مجموع جوائز 199 ألف درهم.

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