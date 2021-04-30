الشارقة بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي- ياسر قاسم، تصوير-غلام كاركر

حقق فريق كرة السلة بنادي الشارقة الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على شباب الأهلي 82-81 بصالة نادي الوصل، بعد مباراة مثيرة تقدم فيها الشارقة بفارق 24 نقطة في النصف الأول ثم تحولت السيطرة لشباب الأهلي في النصف الثاني ونجح في تقليص الفارق إلى "نصف باسكت" واستفاد الشارقة من تقدمه في النصف الأول في حسم النتيجة النهائية.

انتهى الربع الأول لصالح الشارقة 28-18 ووسع الشارقة الفارق إلى 24 نقطة بنهاية الربع الثاني الذي تقدم فيه 27-13 لتصبح النتيجة 55-31 قبل العودة إلى غرفة الملابس، واستعاد شباب الأهلي قوته في النصف الثاني ونجح في كسب الربع الثالث 20-11 ليقلص الفارق إلى 15 نقطة "66-51"، وأخذت المباراة طابعاً مثيراً في الربع الأخير في ظل تقدم شباب الأهلي الذي قلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط قبل ثانيتين من النهاية ونجح في كسب هذه الفترة 30-16 ولكن آلت النتيجة الكلية لصالح الشارقة 82-81 ليظفر بالكأس الغالية.

وقام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج الفائزين حيث تسلم لاعبو شباب الأهلي الميداليات الفضية، فيما تسلم لاعبو الشارقة الميداليات الذهبية وكأس البطولة، وبذلك يضيف الشارقة لقبه الثاني هذا المسوم على مستوى فئة الرجال بعد أن حقق الفوز بداية ابريل بكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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