الشارقة يعتذر عن المشاركة في آسيوية اليد

المصدر: دبي-فايز بجبوج

أعلن نادي الشارقة، الاعتذار رسمياً عن عدم المشاركة في البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 وحتى 21 يونيو المقبل، في ضيافة نادي الوحدة السعودي بمدينة جدة.

وجاء اعتذار الشارقة قبل 24 ساعة على إقامة القرعة في مدينة جدة، وعزت إدارة النادي قرار الاعتذار ووفق ما صرح به رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد الحصان، إلى تغيير موعد البطولة، التي كان من المقرر إقامتها في شهر مايو المقبل، وتحديد موعدٍ جديد لها في شهر يونيو.

يذكر، سبق للشارقة حصد الميدالية البرونزية ولمرتين على التوالي في مشاركتيه في النسختين الأخيرتين من البطولة القارية، قبل أن يتجه في نسخة 2021 إلى إعلان انسحابه، لينحصر عدد الأندية في بطولة جدة إلى 11 نادياً.

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