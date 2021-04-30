إهداء أغلى كؤوس اليد إلى حاكم الشارقة

المصدر: دبي – فائز بجبوج تصوير زافير ويلسون

أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة فوز النادي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد المرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخه بالبطولة، وبنسخة البطولة الـ44 إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى سمو ولي العهد، وسمو نائب الحاكم تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود للنادي ولاعبيه، ووجه علي المدفع التهنئة لفريق الشارقة البطل ولأسرة اللعبة وأشاد بجهود اتحاد اللعبة.

وكشف خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أن المستوى الذي ظهر به الجزيرة والمعاناة التي فرضها على الشارقة قبل أن يتمكن من حسم اللقب في الثانية الأخيرة، يعكس تطور اللعبة نحو استعادة بريقها ما يصب في مصلحة المنتخبات.

وأوضح أن بلوغ الجزيرة النهائي والمستوى الذي قدمه، يؤكد أن اللعبة تعيش حالة جيدة، بعد أن كانت الألقاب في المواسم الماضية محصورة بين ناديين أو ثلاثة، وبالتالي فإن وجود فرق قادرة على فرض حضورها القوي يعزز من الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين المواطنين، والذي ينعكس إيجاباً على المنتخبات.

وأضاف: جهود الأندية واتحاد اللعبة تهدف لاستعادة كرة اليد الإماراتية مكانتها الطبيعية على الساحة الآسيوية، ضمن كوكبة منتخبات الصدارة، والعمل على تحقيق هدف العودة إلى نهائيات كأس العالم.

أداء متميز

أهدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال: فريق الجزيرة يستحق التكريم للأداء المتميز الذي قدمه وأشار إلى أن برنامج المسابقات أفرز العديد من العناصر وساهم بدرجة كبيرة في الارتقاء باللعبة في معظم الأندية.

وعن المشاركة الآسيوية قال ندرس الموضوع بعناية لأن تغيير توقيت البطولة من مايو إلى يونيو خلط كل الأرواق في ظل الموسم الطويل وحاجة اللاعبين للراحة.

مسك الختام

وأكد عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد كرة اليد، أن الأداء الذي قدمه الفريقان شكل مسك الختام لأغلى الكؤوس والموسم الحالي، والرياضة فوز وخسارة وفريق الجزيرة أظهر تطوراً كبيراً في الموسم.

وأعرب عن رضائه بما شهدته اللعبة من تطور على مستوى أداء اللاعبين والعديد من الفرق التي نافست على الألقاب حتى الرمق الأخير، وكشف أن برمجة مباريات الموسم المقبلة ستشهد تغيراً يصب في النهاية في مصلحة اللعبة واللاعبين والمنتخبات.

أرقام قياسية

وقال علي المرزوقي مدير فريق الشارقة إن نجاح الفريق في تحطيم مزيدٍ من الأرقام القياسية، بأن يصبح في موسم 2020-2021، الأكثر تتويجاً بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، محققاً في الموسم ذاته اللقب الثالث على التوالي في بطولة الدوري والثامن بتاريخ مشاركتنا بالكأس الغالية، هو انعكاس للجهد الدؤوب لمجالس الإدارات بالنادي، واستثمارها الناجح على صعيد فرق المراحل السنية.

كتيبة الإنجاز

قاد كتيبة الإنجاز محمد عبيد الحصان رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وضمت جاسم محمد عضو اللجنة مشرف اللعبة وعلي حسين مدير الفريق، والمدرب هاني الفخراني ومساعده جمعة العشر وعادل المرابط ووائل المزيني، واشتملت قائمة اللاعبين على أحمد هلال ورحمة غالب ومحمد إسماعيل وفراس محمد وإبراهيم القرص وأحمد إسماعيل وضاحي محمد وخالد سعيد وطارق حسن ومبارك عبدالله وأحمد عبدالله وسعود بلال وسيف علي والمحترفين المصري علي زين وزميله محمود فايز والبحريني علي ميرزا.

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